Astroforge forbereder seg på det første kommersielle romoppdraget

Astroforge, et California-basert selskap, gjør betydelige fremskritt i sitt oppdrag for å utvinne edle metaller i verdensrommet. Selskapet er satt til å skyte opp romfartøyet sitt, Brokkr-2, på en rakett som en del av SpaceXs Artemis-program neste år. Dette vil være første gang et privat selskap sender et oppdrag ut i verdensrommet.

Motivasjonen bak romgruvedrift er det økende behovet for metaller etter hvert som verden skifter bort fra fossilt brensel og mot fornybar energi. Jordens ressurser er begrenset, og gruvedrift på tradisjonelle steder har økonomiske og miljømessige kostnader. Imidlertid inneholder mange asteroider i vårt solsystem et vell av metaller, som kobolt, nikkel og platinagruppemetaller, som er avgjørende for fremtidens industrier. I tillegg har disse asteroidene høyere konsentrasjoner av metaller enn på jorden, noe som betyr at mindre materiale må utvinnes for å produsere flere metaller.

Astroforge har som mål å ta seg inn i dette markedet ved å lykkes med å kommersialisere gruvedrift i verdensrommet. Mens andre selskaper har forsøkt romgruvedrift tidligere, mener Astroforge at dagens landskap er mer gunstig på grunn av reduserte kostnader og tilgjengeligheten av hyllekomponenter fra et blomstrende økosystem av romselskaper. De totale kostnadene for Astroforges Brokkr-2-oppdrag er estimert til å være mindre enn 10 millioner dollar.

Astroforges grunnleggere, Matt Gialich og Jose Acain, har begge bakgrunn innen romteknikk, med erfaring fra SpaceX og andre luftfartsselskaper. De anerkjente potensialet for romoppdrag, men ble avskrekket av de byråkratiske utfordringene knyttet til å jobbe med dypromprosjekter. I stedet bestemte de seg for å lansere Astroforge for å utnytte fremskrittene innen romteknologi og potensialet for lavere oppskytningskostnader.

For sitt første romfartsoppdrag har Astroforge målrettet mot en asteroide av M-type, som antas å inneholde en høyere konsentrasjon av metaller enn jorden. Mens det første oppdraget vil involvere en forbiflyvning av asteroiden for datainnsamling og utforskning, håper Astroforge å bruke denne informasjonen til fremtidige gruveoperasjoner.

Astroforges fremgang i utviklingen av romfartøyet og vellykket testskyting av rakettene viser at de er klare for et kommersielt romfartsoppdrag. Med den økende etterspørselen etter metaller og potensialet til romressurser for å møte disse behovene, er Astroforge klar til å gjøre en betydelig innvirkning i gruveindustrien.

Kilde: Forbes