Forskere som søker etter bevis på tidligere beboelighet på Mars, kan være lurt å fokusere oppmerksomheten på en eldgammel gjørmeinnsjø, ifølge ny forskning. Mens regioner med rikelig sediment generelt anses som gode utgangspunkt for søket, antyder studien at det kan være mer fruktbart å utforske kilden til sedimentene, i stedet for regionene der de strømmet inn.

Forskerne foreslår at Hydraotes Chaos-regionen, en underregion av Oxia Palus, inneholder en eldgammel gjørmeinnsjø som kan inneholde skjulte bevis på tidligere liv. Slamsjøen, dannet av utslipp fra gassladet slamsteinstratigrafi for nesten 4 milliarder år siden, gir et unikt innblikk i eldgamle akvifermaterialer.

I motsetning til de enorme flomkanalene som dekker Mars, forenkler det flate bassenget i Hydraotes Chaos undersøkelsen av Mars akviferer og reduserer risikoen for sedimentær oppsamling over land. Dessuten kan undergrunnen til Mars ha forblitt beboelig selv etter at planetens overflate ble ugjestmild. Derfor kan å utforske sedimentene i gjørmesjøen avdekke bevis på liv fra Mars 'geologiske fortid.

NASA Ames vurderer slettene i Hydraotes Chaos som et mulig landingssted for et fremtidig oppdrag med fokus på å søke etter biomarkører, spesielt lipider, som har potensial til å tåle milliarder av år på Mars. Regionen presenterer også andre fascinerende funksjoner, som utbredte gjørmevulkaner og diapirer, som gir innsikt i Mars' underjordiske prosesser og strukturer.

Denne forskningen kaster lys over den komplekse geologien til Mars og understreker viktigheten av å undersøke sedimentrike regioner, som den gamle gjørmeinnsjøen i Hydraotes Chaos, i søken etter å avdekke bevis på tidligere beboelighet og potensielle tegn på liv.

