Forskere gjennomfører kvantesimulering av omvendt tidsflyt ved å bruke sammenfiltring

Forskere ved University of Cambridge har gjort en spennende oppdagelse innen kvantemekanikken. Ved å manipulere kvanteforviklinger var de i stand til å simulere hva som kunne skje hvis tidsstrømmen ble snudd. Ledet av David Arvidsson-Shukur fra Hitachi Cambridge Laboratory, koblet teamet teorien sin til kvantemetrologi, et felt som bruker kvanteteori for å gjøre svært sensitive målinger. Eksperimentet innebar sammenfiltring av to partikler, hvorav den ene ble manipulert for å endre tidligere tilstand til den andre partikkelen, og dermed endre eksperimentets utfall.

Entanglement refererer til når en gruppe partikler deler identiske kvantetilstander selv etter å ha blitt adskilt med store avstander. Dette fenomenet underbygger kvanteberegning, der sammenfiltrede partikler brukes til å utføre komplekse beregninger. Mens konseptet med partikler som reiser bakover i tid har vært gjenstand for debatt, kaster Cambridge-teamets tilnærming nytt lys over mulighetene.

Teamets simulering demonstrerte at det er teoretisk mulig å endre tidligere handlinger med tilbakevirkende kraft ved å bruke kvanteforviklingsmanipulasjon. De illustrerte for eksempel hvordan noen kunne sende en gave til en annen person på dag én uten å kjenne til ønskeliste til dag to, men likevel klare å endre det som ble sendt på dag én basert på den mottatte informasjonen. Denne innovasjonen åpner for potensielle anvendelser innen kvantedatabehandling og andre teknologier.

Eksperimentet avslørte en 75 % sjanse for å mislykkes for den observerte effekten, noe som betyr at det ønskede resultatet ble oppnådd i bare én av fire kjøringer. For å dempe dette, foreslo forskerne å sende mange sammenfiltrede fotoner og bruke et filter for å fjerne ukorrigerte fotoner, for å sikre at noen til slutt vil bære den oppdaterte informasjonen. Mens teamet presiserer at arbeidet deres ikke muliggjør tradisjonelle tidsreiser, representerer det en betydelig utforskning av grunnlaget for kvantemekanikk og et middel til å rette opp tidligere feil for en bedre fremtid.

Studien ble støttet av ulike stiftelser og organisasjoner, inkludert Sweden-America Foundation, Lars Hierta Memorial Foundation, Girton College og Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC).

Kilde: Cambridge University, Physical Review Letters