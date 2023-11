Ny russisk romstasjon planlegger lansering av første modul innen 2027

I forrige uke innkalte Russlands president Vladimir Putin til et møte med industriledere for å diskutere utviklingen av den russiske økonomien, med et spesifikt fokus på romindustrien. Blant temaene som ble diskutert var Sphere bredbåndskonstellasjonen, Amur LNG gjenbrukbar rakett og Transport Energy Module – en innovativ kjernefysisk romheis. Under møtet understreket president Putin viktigheten av den planlagte russiske romstasjonen og kunngjorde planer for lanseringen av dens første modul innen 2027.

For øyeblikket er Kina det eneste landet med sin egen operative romstasjon. Den russiske orbitalstasjonen (ROS) har som mål å endre det. Den første modulen til ROS vil fungere som en kombinert kraft- og vitenskapelig modul, og den vil være bemannet av kosmonauter valgt ved hjelp av en utvelgelsesprosess som ligner den til den internasjonale romstasjonen (ISS). I tillegg til utviklingen av ROS, jobber Russland også med å forbedre romfartøyet Progress, som fungerer som en skyttel til ISS, og med å utvikle et nytt transportskip kalt Eagle. Interessant nok avslørte ROS-sjefsdesigner Vladimir Kozhevnikov at det ikke er noen planer om å produsere en kaffemaskin for mannskapet på ROS.

På den internasjonale romstasjonen bruker astronauter for tiden rekonstituert kaffe, en prosess som involverer manøvrering uten tyngdekraft og spesialdesignede beholdere. Det var imidlertid en tid da ISS hadde sin egen kaffemaskin. I 2015 ble ISSpresso-maskinen fraktet til romstasjonen og installert av ESA-astronaut Samantha Cristoforetti, som demonstrerte bruken i en video. ISSpresso-maskinen ble utviklet i samarbeid med Agrotec, Lavazza og den italienske romfartsorganisasjonen (ASI), og var den første kapselkaffemaskinen designet for det unike mikrogravitasjonsmiljøet i rommet.

Maskinen brukte Lavazza-kapsler spesielt laget for Jorden, og en ny teknologi ble utviklet for å skylle det hydrauliske systemet etter at hver kaffe ble skjenket. Denne renseprosessen skapte en trykkforskjell i en spesiell pose som frigjorde den umiskjennelige aromaen når et sugerør ble satt inn. Mens den eksperimentelle kaffemaskinen ble ansett som en suksess, ble den returnert til jorden i 2017, og det har ikke vært noen kaffemaskin i verdensrommet siden.

FAQ:

Spørsmål: Når forventes den første modulen til den russiske romstasjonen å bli lansert?

A: Den første modulen til den russiske romstasjonen er planlagt lansert innen 2027.

Spørsmål: Hvilken hensikt vil den første modulen tjene?

A: Den første modulen til den russiske romstasjonen vil fungere som en kombinert kraft- og vitenskapelig modul.

Spørsmål: Er kosmonauter valgt ut for operasjoner om bord på ROS på lignende måte som ISS?

A: Ja, kosmonauter vil bli valgt for operasjoner om bord på ROS i en utvelgelsesprosess som ligner på den internasjonale romstasjonen.

Spørsmål: Har det vært en kaffemaskin på den internasjonale romstasjonen?

A: Ja, ISSpresso-maskinen ble installert på den internasjonale romstasjonen i 2015, men ble returnert til jorden i 2017.

Spørsmål: Vil det være en kaffemaskin på den russiske orbitalstasjonen?

A: I følge ROS-sjefsdesigner Vladimir Kozhevnikov er det foreløpig ingen planer om å produsere en kaffemaskin for besetningsmedlemmene på ROS.