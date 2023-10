Asteroider: En potensiell trussel mot jorden

NASA ga ut en visuelt tiltalende infografikk 16. oktober, og fremhevet et problem som kan få katastrofale konsekvenser. Oppgaven for hånden, kjent som "Planetary Defense", innebærer at NASA holder øye med asteroider som potensielt kan kollidere med Jorden, og forårsake omfattende ødeleggelser som ligner skjebnen til dinosaurene. Å oppdage disse asteroidene er imidlertid en komplisert prosess siden de ikke sender ut lys.

Heldigvis har nye teleskoper spesielt designet for asteroidejakt vært medvirkende i dette oppdraget. Fra august 2023 er det allerede 32,000 405 kjente jordnære asteroider. Innsatsen for å lokalisere og spore disse asteroidene har vært prisverdig, med over XNUMX millioner observasjoner fra både amatører og profesjonelle astronomer sendt til Minor Planet Center, et sentralt knutepunkt for NASAs planetariske forsvarsstrategi.

Dessverre avslører statistikken som presenteres i infografikken en urovekkende virkelighet. Av de 32,000 10,000 kjente jordnære asteroidene er mer enn 140 2013 større enn 20 meter i diameter. Hvis en av disse skulle kollidere med jorden, kan den potensielt utslette en hel by. Til sammenligning ble Tsjeljabinsk-meteoren som forårsaket skade i Russland i XNUMX beregnet til å være på det meste XNUMX meter.

Infografikken fremhever også at av de anslåtte 14,000 140 50 meter brede asteroidene som ennå ikke er oppdaget, kan en av dem være på kollisjonskurs med jorden. I tillegg er det omtrent 1 asteroider med en diameter på XNUMX kilometer fortsatt uoppdaget. Effekten av en asteroide av denne størrelsen kan ha katastrofale implikasjoner for sivilisasjonen.

Ansvaret for planetarisk forsvar faller ikke bare på NASA, men på et kollektiv av organisasjoner. Infografikken fungerer som en påminnelse om at det fortsatt gjenstår arbeid for å sikre menneskehetens sikkerhet. Selv den enkle handlingen med å formidle informasjon gjennom infografikk kan inspirere enkeltpersoner til å bli med på jakten på asteroider, og bidra til innsatsen til planetarisk forsvar.

kilder:

– NASA – Jordnære asteroider per 31. august 2023

– UT – Her er hvordan NASA planlegger å beskytte jorden mot asteroider og kometer

– UT – NASA gjør asteroideforsvar til en prioritet, og flytter NEO Surveyor-oppdraget inn i utviklingsfasen

– UT – Bør planetarisk forsvar stå i sentrum?