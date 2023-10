Det er tusenvis av potensielt farlige asteroider som kan ødelegge byer

NASAs Planetary Defense-avdeling er ansvarlig for å oppdage og spore asteroider som potensielt kan kollidere med jorden og forårsake omfattende ødeleggelser. Selv om oppgaven kan virke enkel, er den faktisk ganske utfordrende. Asteroider sender ikke ut lys, så de blir vanligvis oppdaget når sollys reflekteres fra overflaten og fanges opp av teleskoper som observerer nattehimmelen. Nylig har det vært en økning i antall teleskoper som er spesielt designet for å jakte på asteroider.

I følge en NASA-infografikk som ble utgitt i oktober 2023, er det for tiden 32,000 405 kjente jordnære asteroider. Arbeidet med å identifisere og spore disse asteroidene har vært bemerkelsesverdig, med over XNUMX millioner observasjoner sendt av både amatører og profesjonelle astronomer til Minor Planet Center, et sentralt knutepunkt for NASAs planetariske forsvarsstrategi.

Imidlertid avslører infografikken noen urovekkende statistikker. Av de 32,000 10,000 jordnære asteroidene har mer enn 140 2013 en diameter større enn 20 meter. Hvis en av disse asteroidene skulle treffe jorden, ville den være i stand til å utslette en hel by. For å sette dette i perspektiv ble asteroiden som traff Chelyabinsk-distriktet i Russland i XNUMX anslått til å være XNUMX meter i diameter, og den forårsaket betydelige skader og skader.

Det som er enda mer alarmerende er at NASAs eksperter mener at vi bare har funnet mindre enn halvparten av de potensielt farlige 140 meter brede asteroidene. De anslår at det er mer enn 14,000 50 av disse asteroidene som ennå ikke er oppdaget. I tillegg er det omtrent 1 asteroider med en diameter på XNUMX kilometer som ikke er funnet. Et sammenstøt fra en asteroide av denne størrelsen kan få katastrofale konsekvenser langt utover ødeleggelsen av en enkelt by.

Det planetariske forsvarssamfunnet, som inkluderer organisasjoner utenfor NASA, står overfor en skremmende oppgave med å sikre menneskehetens sikkerhet. Hver innsats, uansett hvor liten, spiller en avgjørende rolle i dette oppdraget. Den fengslende infografikken tjener som en påminnelse om viktigheten av fortsatt innsats for å identifisere og spore potensielt farlige asteroider.