Et glimt inn i kjernen av Melkeveien: Webb-teleskopet avslører bemerkelsesverdige egenskaper

I et banebrytende oppdrag har James Webb-romteleskopet vendt blikket mot kjernen av vår egen Melkeveisgalakse, og fanget forbløffende bilder som avslører enestående detaljer om ekstreme himmelhendelser og livfull stjernedannelse. I motsetning til forgjengeren, Hubble-teleskopet, som hovedsakelig observerer synlig lys, bruker Webb infrarødt lys, slik at det kan trenge gjennom tette kosmiske skyer og gi oss kosmiske bilder som aldri har vært sett før.

Student Samuel Crowe fra University of Virginia ledet bildebehandlingsprosjektet og undret seg over det utrolige nivået av oppløsning og følsomhet som Webb tilbyr. "Det har aldri vært noen infrarøde data i denne regionen med nivået av oppløsning og følsomhet vi får med Webb, så vi ser mange funksjoner her for første gang," sa Crowe. Teleskopets evner gir en unik mulighet til å studere stjernedannelse i slike miljøer, og revolusjonerer vår forståelse av kosmos.

Fokusstedet i denne satsingen er Sagittarius C (Sgr C), en region kjent for intens stjernedannelse som ligger omtrent 25,000 XNUMX lysår unna Jorden. Bildet tatt av Webbs Near-Infrared Camera (NIRCam) instrument avslører flere bemerkelsesverdige funksjoner:

1. En halv million stjerner: Anslått å være rundt 500,000 XNUMX stjerner som skinner sterkt i Sagittarius C-regionen, sammen med uidentifiserte trekk som ber om ytterligere utforskning.

2. Klynge av protostjerner: En fremtredende rosa amorf struktur kan sees i midten til venstre i bildet. Dette representerer en gruppe protostjerner – begynnende stjerner i ferd med å dannes. Innenfor denne klyngen ligger en massiv protostjerne, over 30 ganger massen av solen vår. Tettheten til skyen disse protostjernene dukker opp fra hindrer lys fra stjernene bak den i å nå teleskopet, og skaper en illusjon av et mindre overfylt område når det faktisk er et av de tettest pakkede områdene i bildet.

3. Stort område med kaotisk gass: Det ekspansive cyanområdet som strekker seg over omtrent 25 lysår er vert for hydrogengass med nållignende strukturer som mangler en jevn orientering. NASA undersøker for tiden hva som utløste dannelsen av denne enorme gassskyen.

Kjernen i Melkeveisgalaksen skjuler ett bemerkelsesverdig element som ikke er vist på bildene – det supermassive sorte hullet kjent som Skytten A*. Mens Webb-teleskopet gir uovertruffen utsikt inn i kosmos, er det viktig å huske at dets primære mål er å kaste lys over det tidlige universet og avdekke dets mysterier.

James Webb-romteleskopets utrolige evner er et resultat av omfattende vitenskapelig samarbeid mellom NASA, European Space Agency (ESA) og Canadian Space Agency. Det ultrafølsomme speilet, som strekker seg over 21 fot, overgår Hubble-romteleskopets med over to og en halv ganger. I tillegg tillater Webbs infrarøde funksjoner den å observere objekter og fenomener som tidligere var skjult.

Med Webbs ankomst er vi på randen av en ny æra med utforskning, og vi avslører ikke bare hemmelighetene til det tidlige universet, men kaster også blikket mot eksoplaneter i vår egen galakse. Teleskopets avanserte spektrografutstyr kan avdekke den kjemiske sammensetningen til fjerne eksoplaneter, potensielt avsløre atmosfærer og hjelpe letingen etter tegn på liv. Mens Webb-teleskopet fortsetter å avsløre universets mysterier, venter forskere spent på de endeløse mulighetene som ligger foran oss.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hva er James Webb-romteleskopet?

James Webb Space Telescope er et samarbeid mellom NASA, European Space Agency (ESA) og Canadian Space Agency. Det er et toppmoderne romobservatorium designet for å utforske kosmos, inkludert det tidlige universet og eksoplanetene i galaksen vår.

2. Hvordan skiller Webb seg fra Hubble-teleskopet?

Webb observerer først og fremst i det infrarøde spekteret, slik at det kan se gjennom tette kosmiske skyer som synlig lys ikke kan trenge gjennom. Derimot observerer Hubble-teleskopet hovedsakelig synlig lys.

3. Hvilke egenskaper fanget Webb i kjernen av Melkeveien?

Webbs bilder av Sagittarius C-regionen avslører en klynge av protostjerner, et stort område med kaotisk gass og omtrent en halv million stjerner i enestående detaljer.

4. Hva er betydningen av Webbs speilstørrelse?

Webbs speil er over 21 fot på tvers, noe som gjør det mer enn to og en halv ganger større enn Hubble-teleskopets speil. Denne større størrelsen gjør at Webb kan fange mer lys, slik at den kan observere fjernere og eldgamle objekter i universet.

5. Hvordan vil Webb studere eksoplaneter?

Webb har spesialiserte spektrografer som kan analysere atmosfæren til fjerne eksoplaneter, og gir innsikt i den kjemiske sammensetningen til disse fremmede verdenene. Denne informasjonen hjelper forskere i deres søken etter beboelige miljøer og potensielle tegn på liv.

(Kilder: [Mashable](https://mashable.com/article/james-webb-space-telescope-core-of-milky-way/) og [NASA](https://www.nasa.gov/press -utgivelse/enestående-visning-av-kjernen-av-galaksen-melkeveien-fra-hubble-2-)