Nylig avslørt: Frank Bormans omfattende Warbird Collection

Frank Borman, den anerkjente astronauten og tidligere USAF-oberst, var ikke bare kjent for sin historiske kommando over Apollo 8, men også for sin lidenskap for krigsfugler. Mens publikum kanskje husker ham for hans banebrytende romoppdrag, feirer warbird-entusiaster Borman som et grunnleggende medlem av USAF Heritage Flight og eieren av en bemerkelsesverdig samling av omhyggelig restaurerte fly.

I motsetning til hva mange tror, ​​strekker Bormans samling seg utover tungt jern. Blant hans tidlige anskaffelser var et sjeldent Convair L-13A bruksfly, som han eide fra 1991 til 1995. I tillegg beholdt han en Harvard Mk.4, kjærlig kjent som "Pilot Maker", for å skjerpe refleksene. I et overraskende trekk fløy Borman kort en Aero L-39C, et fly fra den andre siden av jernteppet.

Som en fullkommen jagerpilot eide Borman en trio av nordamerikanske jagerfly, inkludert to Mustangs: P-51D USAAF #44-84850 og en australskbygd CA-18 Mustang, serie A68-187. Han eide også en Sabre, nærmere bestemt en Canadair CL-13B Mk. 6, som han fløy mye før han ga den videre til andre Heritage Flight-pilot Ed Shipley.

Gjennom midten av 2000-tallet utvidet Borman sin samling ytterligere, og skaffet seg minst to andre krigsfugler ved navn SU SU. Blant dem var en Cessna L-19, kjent som SU SU III, som han ivrig plukket opp under trettini-årsjubileet for Apollo 8s julaftensending.

Bortsett fra warbirds, eide Borman også flere sivile veteranfly, inkludert en executive-konfigurert Waco SRE, en Stinson V-77 og en C-45 Expeditor. Teamets restaureringer fikk konsekvent priser for flyshow, med P-51 og P-63 som begge vant topppriser på EAA Sun n' Fun-showet.

Utover sin bemerkelsesverdige samling ga Borman betydelige bidrag til både luftfarten og bedriftsverdenen. Han ledet Eastern Airlines til lønnsomhet, og eksemplifiserte en inspirerende og oppmuntrende leder for utallige flygere. Hans bortgang de siste årene ble møtt med stor sorg, og etterlot et tomrom i luftfartsmiljøet.

FAQ:

Spørsmål: Hva var Frank Bormans mest kjente bragd?

A: Frank Borman er mest kjent for sin rolle som sjefen for Apollo 8, det første oppdraget som forlater lav jordbane og går i bane rundt månen.

Spørsmål: Hva slags fly eide Frank Borman?

A: Frank Borman eide en rekke fly, inkludert krigsfugler som Mustangs og Sabre, samt sivile vintage-typer som Waco SRE og Stinson V-77.

Spørsmål: Deltok Frank Borman i flyshow?

A: Ja, mange av Frank Bormans restaureringer vant flyshowpriser, og hans P-63 Kingcobra var Grand Champion Warbird på Oshkosh air show i 1998.