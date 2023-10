Vera C. Rubin-observatoriet oppdager asteroider med ny algoritme

By

Vera C. Rubin-observatoriet, som skal starte i drift i 2025, har vist frem sine asteroidedeteksjonsevner allerede før den offisielle lanseringen. Forskere ved University of Washington har utviklet en ny algoritme kalt HelioLinc3D, som har identifisert en jordnær asteroide basert på bare noen få bilder. Algoritmen utfører multi-natt-kobling, og kombinerer data fra flere netter for å finne virkelige objekter ved å bruke færre observasjoner enn gjeldende verktøy.

Rubin-observatoriet har som mål å doble antallet kjente asteroider og potensielt farlige asteroider (PHA) i løpet av de første månedene av driften. PHA-er er asteroider som har baner nær nok jordens bane til at de potensielt kan kollidere med planeten vår. Med sitt store Simonyi Survey Telescope og verdens største fiskeøyeobjektiv vil observatoriet fange digitale bilder av himmelen hver tredje dag, og generere omtrent 20 terabyte med data per natt.

Heliolinc3D ble testet ved hjelp av data fra ATLAS-undersøkelsen utført av University of Hawai'i. Under denne testen identifiserte algoritmen en PHA kalt 2022 SF289, som hadde blitt observert av ATLAS, men som ikke ble identifisert som et nytt objekt ved bruk av tradisjonelle metoder. Algoritmen oppdager endringer i himmelen ved å trekke fra påfølgende bilder og identifisere forskjeller. Den måler deretter lysstyrken og plasseringen til disse forskjellene.

Bortsett fra å identifisere PHA-er, forventes Vera C. Rubin-observatoriet å gjøre forskjellige andre solsystemfunn, inkludert Kuiper-belteobjekter og potensielt større interstellare objekter. Observatoriet vil revolusjonere astronomifeltet ved å fange en enestående mengde data og gi forskere verdifull innsikt i solsystemet vårt og utover det.

