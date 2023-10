University of Arizona School of Astronomy når milepæl i Giant Magellan Telescope Project

University of Arizona School of Astronomy har oppnådd en betydelig milepæl i sitt pågående prosjekt for å konstruere Giant Magellan Telescope. Det syvende og siste speilet til teleskopet har nå nådd sin topptemperatur under støpeprosessen. Denne fullføringen av speilet bringer prosjektet ett skritt nærmere å gjøre det mulig for astronomer å observere de tidligste delene av galakser som ligger lysår unna.

Giant Magellan Telescope er et bakkebasert optisk teleskop som vil gi forskere et kraftig verktøy for å utforske galaksenes opprinnelse og potensielt gjøre banebrytende oppdagelser. Dette teleskopet er avgjørende for å oppdage tegn på liv i atmosfæren til fjerne planeter.

Konstruksjonen av teleskopet har vært en lang og intrikat prosess, som har involvert dedikert innsats fra tusenvis av forskere. Det syvende speilet, som danner en kolossal bikakestruktur som måler 28 fot i diameter, veier bare 1/5 av et solid speil av samme størrelse. Denne innovative designen gir mulighet for avansert funksjonalitet og effektivitet.

Buddy Martin, speilpoleringsprosjektforskeren, fremhever viktigheten av den kollektive dedikasjonen for å lage teleskopets sluttprodukt. Innsikten fra Giant Magellan Telescope vil bidra betydelig til vår forståelse av universet, og bygger på University of Arizonas sterke arv innen romvitenskap.

Mens det syvende speilet gjennomgår kjøleprosessen, som forventes å ta omtrent tre måneder, vil poleringsfasen starte kort tid etter. Når det er fullført, vil Giant Magellan Telescope være et vitnesbyrd om samarbeidet og det harde arbeidet til teamet og vil bane vei for vitenskapelige fremskritt for fremtidige generasjoner.

Samlet sett markerer fremgangen i å lage Giant Magellan Telescope en betydelig prestasjon for University of Arizona School of Astronomy og bringer oss nærmere å låse opp universets hemmeligheter.

kilder:

– University of Arizona School of Astronomy