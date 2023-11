The Hidden Universe: Å avsløre hemmelighetene utenfor sonen for unngåelse

By

Vår forståelse av kosmos er i seg selv begrenset av det faktum at vi bor i en galakse som vrimler av interstellar gass og støv. Ingen steder er dette mer uttalt enn i den sentrale delen av Melkeveien, passende kalt «Unngåelsessonen», der et tykt slør av støv hindrer utsikten vår til ekstragalaktiske objekter. Nylige fremskritt innen observasjonsteknikker begynner imidlertid å trenge gjennom denne kosmiske disen, og gir glimt av hva som ligger gjemt inni.

Mens synlig lys blir kvalt av det tette støvet i Zone of Avoidance, har forskere vendt seg til infrarødt og radiolys, som kan trenge gjennom denne barrieren. Ved å utnytte himmelundersøkelser og offentlige data, fordypet en nylig undersøkelse i regionen, og avdekket galakser som hadde unngått oppdagelse til nå.

Studien sentrerte seg om den nær-infrarøde offentlige undersøkelsen kjent som VISTA Variables i Vía Láctea (VVV), ved bruk av VISTA-teleskopet i Paranal, Chile. Selv om denne undersøkelsen først og fremst var beregnet på å studere kule- og åpne klynger, fanget denne undersøkelsen tilfeldigvis data om galakser innenfor Zone of Avoidance. For å identifisere disse galaksene siktet forskerne gjennom dataene og søkte etter utvidede objekter med et typisk galaktisk spektrum.

Ved å kryssreferanser funnene deres med 2MASS Extended Source Catalogue, bekreftet teamet 182 galakser innenfor VVV-undersøkelsesregionen. Til tross for det relativt lave antallet, viste bildene tatt gjennom VVV-undersøkelsen et langt større detaljnivå enn de som ble oppnådd fra 2MASS-undersøkelsen. Bemerkelsesverdig nok klarte denne studien å validere 75 % av de kjente galaksene i regionen, og markerte et avgjørende skritt fremover i vår utforskning av skjulte galaktiske landskap.

Med dette banebrytende arbeidet som et springbrett, planlegger teamet å utvide etterforskningen ved hjelp av data fra VVV eXtended Survey. Denne utvidelsen forventes å gi innsikt i tusenvis av ekstra galakser som lurer innenfor Zone of Avoidance. Det som en gang var et område å unngå har blitt en fengslende grense, som tilbyr fristende oppdagelser og en sjanse til å avdekke mysteriene som er innelukket i en skjult del av universet.

FAQ

Spørsmål: Hva er sonen for unngåelse?

A: The Zone of Avoidance refererer til den tett støvfylte sentrale delen av Melkeveien som hindrer observasjoner av ekstragalaktiske objekter.

Spørsmål: Hvordan overvinner forskere begrensningene som er pålagt av Zone of Avoidation?

A: Ved å bruke infrarødt lys og radiolys kan forskere trenge gjennom støvbarrieren og fange tidligere skjulte data om galakser.

Spørsmål: Hvilken undersøkelse ble brukt i studien?

A: Studien fokuserte på undersøkelsen VISTA Variables in Vía Láctea (VVV), som benyttet VISTA-teleskopet i Paranal, Chile.

Spørsmål: Hvordan identifiserte forskere galakser innenfor Zone of Avoidance?

A: Forskere valgte utvidede objekter med et typisk galaktisk spektrum og kryssrefererte funnene deres med 2MASS Extended Source Catalogue.

Spørsmål: Hva er de fremtidige planene for å studere sonen for unngåelse?

A: Teamet har til hensikt å utvide etterforskningen ved å bruke VVV eXtended Survey, i påvente av oppdagelsen av tusenvis av skjulte galakser.