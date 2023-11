The Zone of Avoidance: Låse opp det skjulte universet

By

Vår kunnskap om det enorme universet har alltid vært begrenset av det faktum at vi befinner oss i Melkeveien, omgitt av interstellar gass og støv. Dette støvet utgjør en betydelig utfordring for våre observasjoner, spesielt i den sentrale delen av galaksen vår, kjent som Zone of Avoidance. Forskere har lenge omtalt denne regionen som sådan fordi de tette støvskyene hindrer synlig lys, noe som gjør det vanskelig å observere ekstragalaktiske objekter. Nylige fremskritt innen teknologi tillater oss imidlertid å trenge gjennom denne kosmiske barrieren og utforske hinsides.

Ved å bruke infrarødt og radiolys, som kan trenge gjennom Zone of Avoidance, har forskere gjort banebrytende funn. En ny studie publisert på arXiv preprint-serveren har brukt data fra undersøkelsen VISTA Variables in Vía Láctea (VVV) for å se etter galakser i denne utfordrende regionen. VVV-undersøkelsen, utført av VISTA-teleskopet i Paranal, Chile, fokuserte først og fremst på å studere kule- og åpne klynger, men fanget også data om galakser.

For å identifisere galakser brukte teamet en metode som innebar å velge utvidede objekter innenfor VVV-dataene og filtrere dem basert på deres galaktiske spektrum. Denne tilnærmingen, selv om den var begrensende, gjorde dem i stand til å bekrefte tilstedeværelsen av 182 galakser av 271 kandidater, sammenlignet med de 1.5 millioner objektene som er oppført i 2MASS Extended Source Catalogue.

Disse funnene representerer et betydelig skritt i å avdekke mysteriene som er skjult av Zone of Avoidance. Teamet planlegger å fortsette sin forskning ved å inkludere data fra VVV eXtended Survey, som har potensial til å avsløre tusenvis av galakser. Med hver oppdagelse utvides vår forståelse av universet, og kaster lys over en tidligere tilslørt del av kosmos.

FAQ:

Spørsmål: Hva er sonen for unngåelse?

A: Unngåelsessonen refererer til den sentrale delen av Melkeveien, som er tett fylt med interstellar gass og støv. Dette støvet hindrer synlig lys, noe som gjør det utfordrende å observere ekstragalaktiske objekter.

Spørsmål: Hvordan studerer vitenskapsmenn Zone of Avoidance?

A: Forskere bruker infrarødt og radiolys, som kan trenge gjennom støvet i Zone of Avoidance, for å studere denne regionen og gjøre observasjoner av galakser og andre himmelobjekter.

Spørsmål: Hva er VVV-undersøkelsen?

A: Undersøkelsen VISTA Variables in Vía Láctea (VVV) er et prosjekt utført av VISTA-teleskopet i Paranal, Chile. Den fokuserer først og fremst på å studere kulehoper og åpne klynger, men fanger også verdifulle data om galakser innenfor Zone of Avoidance.

Spørsmål: Hva er de fremtidige planene for å studere sonen for unngåelse?

A: Forskerteamet tar sikte på å utvide studien sin ved å inkludere data fra VVV eXtended Survey, som muliggjør utforskning av tusenvis av galakser innenfor Zone of Avoidance.