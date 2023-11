NASAs X-59 Supersonic Aircraft: Baner vei for raskere flyreiser

NASAs banebrytende X-59 supersoniske fly, ofte referert til som 'sønn av Concorde', gjør betydelige fremskritt mot sin første flyvning. Romfartsorganisasjonen har nylig annonsert at flyet er flyttet til malingsfjøset ved Lockheed Martin Skunk Works' anlegg i Palmdale, California, og markerer en viktig milepæl i utviklingsprosessen.

Når X-59 er malt, vil teamet gjennomføre endelige målinger av vekten og formen for å forbedre datamodelleringen. Designet for å fly raskere enn lydhastigheten, nesten dobbelt så raskt som den ikoniske Concorde, har dette supersoniske passasjerflyet som mål å minimere forstyrrelser forårsaket av soniske bom. Ingeniører er fast bestemt på å redusere lyden til bare et "sonisk dunk", for å sikre minimal forstyrrelse for folk på bakken.

Spennende nok har NASA identifisert rundt femti etablerte ruter som forbinder byer der X-59 potensielt kan operere. En slik rute vil tillate flyreiser fra New York City til London, og redusere reisetiden med opptil fire ganger den vanlige varigheten. X-59s malingsskjema har også blitt avslørt, med en overveiende hvit kropp, en Nasa "sonisk blå" underside og slående røde aksenter på vingene.

Utover den visuelle appellen, tjener malingen et viktig formål. Det fungerer som et beskyttende lag, som skjermer flyet mot fuktighet og korrosjon, samtidig som det inneholder sikkerhetsmerker som er avgjørende for bakke- og flyoperasjoner. Cathy Bahm, prosjektlederen for lavbomsflygingsdemonstratoren, uttrykte stor entusiasme for prosjektet, og uttalte at det å se X-59 utsmykket med fersk maling og liv ville være et fantastisk øyeblikk, og bringe deres visjon til live.

X-59 supersoniske fly spiller en sentral rolle i NASAs Quesst-oppdrag, som vil innebære å fly over flere utvalgte amerikanske samfunn for å samle inn data om offentlige oppfatninger av flyets lyd. Disse dataene vil deretter bli gitt til regulatorer, og muligens baner vei for justeringer av gjeldende regler som forbyr kommersiell overlydsflyging over land.

Med sin forventede evne til å revolusjonere flyreiser, representerer X-59 et betydelig sprang fremover innen luftfartsteknologi. Når NASA går videre mot flyets første flyvning, ser fremtiden for raskere og roligere flyreiser nærmere ut enn noen gang før.

Spørsmål og svar

Hva er X-59 supersoniske fly?

X-59 er et supersonisk fly utviklet av NASA med sikte på å fly raskere enn lydhastigheten og redusere den forstyrrende virkningen av soniske bom betydelig.

Hva er hensikten med å male X-59?

Malingen på X-59 tjener både kosmetiske og funksjonelle formål. Den legger til visuell appell samtidig som den beskytter flyet mot fuktighet og korrosjon. I tillegg inkluderer den sikkerhetsmerker som er avgjørende for bakke- og flyoperasjoner.

Hvordan vil X-59 påvirke flyreiser?

Hvis det lykkes, kan X-59 revolusjonere flyreiser ved å redusere reisetidene betydelig. For eksempel er en foreslått rute fra New York City til London, som kan fullføres opptil fire ganger raskere enn gjeldende flyvarighet.

Hva er formålet med NASAs Quesst-oppdrag?

Quesst-oppdraget innebærer å fly X-59 over utvalgte amerikanske samfunn for å samle data om offentlige oppfatninger av flyets lyd. Disse dataene vil bli gitt til regulatorer, noe som potensielt kan føre til justeringer i gjeldende regler som begrenser supersonisk flyging over land.