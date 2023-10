Ny kvanteeffekt oppdaget: Avduking av Spinaron-fenomenet

For første gang har et team av eksperimentelle fysikere fra Würzburg-Dresden Cluster of Excellence ct.qmat oppdaget en ny kvanteeffekt kalt "spinaron". Dette banebrytende funnet utfordrer den langvarige Kondo-effekten, som har vært standardmodellen for samspillet mellom magnetiske materialer og metaller.

I eksperimentet deres plasserte forskerne individuelle koboltatomer på en kobberoverflate og utsatte dem for et intenst eksternt magnetfelt i et omhyggelig kontrollert miljø. Ved å bruke et skanningstunnelmikroskop var de i stand til å observere spinnretningen til koboltatomene. De oppdaget at spinnet til koboltatomene hele tiden veksler mellom positivt og negativt, og spennende de omkringliggende kobberelektronene. Dette fenomenet, kjent som spinaroneffekten, ble spådd av teoretikeren Samir Lounis i 2020.

Eksistensen av spinaroneffekten utfordrer Kondo-effekten, som har vært den rådende forklaringen på samspillet mellom kobolt og kobber. Kondo-effekten antyder at de forskjellige magnetiske orienteringene til koboltatomet og kobberelektronene kansellerer hverandre og danner en "Kondo-sky." Imidlertid viser spinaroneffekten observert av Würzburg-teamet at koboltatomets skiftende magnetisering og bindingen med kobberelektroner fører til en annen tilstand.

Denne banebrytende oppdagelsen åpner for nye muligheter innen spintronikk, der spinn av elektroner utnyttes for teknologiske anvendelser. Å forstå og utnytte spinaron-effekten kan potensielt føre til fremskritt innen kvantedatabehandling og informasjonslagring.

FAQ:

Spørsmål: Hva er spinaroneffekten?

A: Spinaroneffekten er en ny kvanteeffekt observert i et eksperiment der individuelle koboltatomer ble plassert på en kobberoverflate. Spinnene til koboltatomene skifter konstant mellom positive og negative, og spennende de omkringliggende kobberelektronene.

Spørsmål: Hva er Kondo-effekten?

A: Kondo-effekten er et teoretisk konsept som har vært standardmodellen for å forklare samspillet mellom magnetiske materialer, som kobolt, og metaller som kobber. Det antyder at de forskjellige magnetiske orienteringene opphever hverandre og danner en "Kondo-sky."

Spørsmål: Hvordan utfordrer oppdagelsen av spinaroneffekten Kondo-effekten?

A: Observasjonen av spinaroneffekten av Würzburg-teamet viser at koboltatomets skiftende magnetisering og dets binding med kobberelektroner skaper en annen tilstand, som motsier antakelsene om Kondo-effekten.

Spørsmål: Hva er de potensielle bruksområdene for å forstå spinaroneffekten?

A: Å forstå og utnytte spinaron-effekten kan føre til fremskritt innen spintronikk, et felt der spinn av elektroner brukes til teknologiske applikasjoner som kvanteberegning og informasjonslagring.

kilde: Naturfysikk