Forskere oppnår gjennombrudd med nanofotonisk elektronakselerator

Forskere har gjort et banebrytende fremskritt innen partikkelakselerasjon med den vellykkede oppstarten av Nanophotonic Electron Accelerator (NEA). Denne ekstraordinære prestasjonen har åpnet nye muligheter for et bredt spekter av bruksområder. NEAs hovedakselerasjonsrør måler bare 0.02 tommer langt, svimlende 54 millioner ganger kortere enn omkretsen til CERNs Large Hadron Collider (LHC), den største og kraftigste partikkelakseleratoren i verden.

Hovedmålet bak å lage disse akseleratorene er å utnytte energien som produseres av akselererte elektroner til presise medisinske behandlinger som kan erstatte mer skadelige former for strålebehandling som brukes til å bekjempe kreftceller. En nanofotonisk elektronakselerator omfatter en mikrobrikke som inneholder et ekstremt lite vakuumrør sammensatt av tusenvis av individuelle søyler.

I en fersk studie publisert i tidsskriftet Nature av forskere fra Friedrich-Alexander Universitetet i Erlangen-Nürnberg (FAU) i Tyskland, ble elektroner akselerert fra en innledende energiverdi på 28.4 kiloelektronvolt til 40.7 keV. Denne betydelige økningen på nesten 43 % demonstrerer potensialet til NEA. Stanford University-forskere har allerede replikert denne prestasjonen med sin egen kompakte akselerator, selv om ytterligere evalueringer pågår.

I motsetning til LHC, som bruker over 9,000 magneter for å skape magnetiske felt som driver partikler til nesten lysets hastighet, opererer NEA ved å rette lysstrålene mot søylene i vakuumrøret. Denne metoden forsterker energien på en kontrollert måte, selv om det resulterende energifeltet er betydelig svakere. Elektronene akselerert av NEA har bare rundt en milliondel av energien til partikler akselerert av LHC.

Forskere er optimistiske om å forbedre NEAs design ved å utforske alternative materialer eller inkorporere flere rør for større partikkelakselerasjon. Denne fremgangen har potensial til å lette banebrytende applikasjoner, som å administrere målrettet strålebehandling direkte til berørte områder i kroppen ved hjelp av en partikkelakselerator installert på et endoskop.

FAQ:

Spørsmål: Hvordan skiller Nanophotonic Electron Accelerator (NEA) seg fra Large Hadron Collider (LHC)?

A: NEA er betydelig mindre i størrelse og bruker lysstråler for å akselerere partikler, mens LHC er avhengig av magneter og oppnår mye høyere partikkelenergier.

Spørsmål: Hva er de potensielle bruksområdene til NEA?

A: NEA viser løfte om å tilby presise medisinske behandlinger, spesielt innen strålebehandling for kreft.

Spørsmål: Kan NEA forbedres ytterligere?

A: Forskere tror at ved å utforske alternative materialer eller stable flere rør, kan de forbedre NEAs evner og akselerere partikler ytterligere.

