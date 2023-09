Bekreftelse og avvisning: The Search for the Farthest Galaxy

Forskere har lenge vært på jakt etter å finne den fjerneste galaksen i universet. Nylig ble en tentativ kandidat ved navn «Maisie's Galaxy» annonsert, noe som tyder på at den kan eksistere på et utrolig tidlig stadium i kosmisk historie. Videre forskning avslørte imidlertid en annen galakse, CEERS-93316, som så ut til å være enda lenger unna. Disse funnene trengte verifisering.

For å bestemme avstanden og alderen til disse potensielle «tidligste galaksene», utførte astronomer ledet av Pablo Arrabal Haro fra National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory i Tucson, AZ, spektroskopiske studier i samarbeid med et team i Skottland. Forskningen deres bekreftet at Maisies Galaxy eksisterte minst 390 millioner år etter Big Bang. I tillegg motbeviste de den opprinnelige avstandsestimatet for CEERS-93316, og plasserte den med en mer realistisk rødforskyvning på z~4.9, omtrent 12 milliarder lysår unna.

Bekreftelsen av Maisies Galaxy og oppdagelsen av CEERS-93316 gir verdifull innsikt i det tidlige universet. Disse galaksene ser ut til å være mer lysende enn andre i samme epoke, noe som antyder en rask vekst av galakser de første hundre millioner årene etter Big Bang, noe som utfordrer dagens modeller for galaksedannelse.

For å oppnå nøyaktige avstandsmålinger gjennomførte forskerteamet oppfølgende spektralstudier av de to galaksene. Spektroskopi tillot dem å bekrefte Maisies Galaxys høye rødforskyvning og motbevise det tidligere estimatet for CEERS-93316. Ved å observere de tidligste galaksene håper astronomer å forstå forholdene og prosessene som førte til fødselen og utviklingen av disse objektene i de tidlige stadiene av universet.

Denne forskningen, gjort mulig av James Webb Space Telescope (JWST), demonstrerer kraften til dette observatoriet når det gjelder å oppdage galakser med høy rødforskyvning. JWSTs oppdrag for å finne den fjerneste galaksen ved begynnelsen av kosmisk tid vil gjøre det mulig for forskere å samle detaljert informasjon om det tidlige universet. Med hver oppdagelse overgår teleskopets evner forventningene, og gir verdifull innsikt i de fysiske egenskapene til galakser i det tidlige universet.

Ettersom JWST fortsetter å se inn i universets barndom, forventer astronomer flere kunngjøringer om tidlige galakser. Til slutt kan enten JWST eller dets etterfølger avdekke den unnvikende "første galaksen", og avsløre viktig informasjon om universet noen hundre millioner år etter Big Bang.

