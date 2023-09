Utnytting av vannreserver på månen kan kreve å tenke nytt om planer, viser studien

En ny analyse av månekratere har avslørt at disse funksjonene er for unge til å inneholde eldgamle reservoarer av vannis, noe som utfordrer tidligere spådommer om fordeling og overflod av vann på Månen. Fysiker Norbert Schörghofer og astrofysiker Raluca Rufu utførte studien, og fant at de fleste kratere med permanente skyggelommer, som er av spesiell interesse for fremtidig utforskning, er yngre enn 2.2 milliarder år.

Før denne studien trodde forskerne at permanent skyggede områder (PSR), som dype kratere, kunne fange og akkumulere vannis over milliarder av år på grunn av deres ekstremt kalde temperaturer. Analysen indikerer imidlertid at PSR-ene ikke har vært skjermet fra solen i tilstrekkelig lang tid til å tillate denne akkumuleringen.

Funnene har betydelige implikasjoner for måneoppdrag, spesielt NASAs Artemis III-oppdrag, som for tiden velger landingssteder basert på nærheten til PSR-er. Mens oppdagelsen betyr at eldgamle reservoarer av vannis ikke forventes å eksistere på Månen, antyder det også at eldre PSR-er potensielt kan inneholde mer vann enn yngre. Å identifisere kraternes alder vil hjelpe til med å finne egnede landingssteder for fremtidige oppdrag.

Kilder: Science Advances

Definisjoner:

Månekratere: Pocks og divots på månens overflate forårsaket av nedslag fra kometer og asteroider.

Vannis: Frosset vann i form av is.

Permanent skyggede områder (PSR): Områder på månens overflate som aldri blir utsatt for sollys.

Reservoarer: Naturlige lagringsplasser.