Det supermassive svarte hullet i galaksen vår: Spinning med en forbløffende hastighet

Velg et hvilket som helst himmelobjekt i universets store vidstrakte, og sjansen er stor for at den har den bemerkelsesverdige evnen til å spinne. Fra asteroider som velter ende over ende til planeter og måner som roterer på aksene sine, til og med sorte hull viser dette fascinerende fenomenet. Overraskende nok eksisterer det en maksimal hastighet som disse objektene kan rotere med, og gir et fascinerende innblikk i stoffet i kosmos.

For himmellegemer som hjemmet vårt, Jorden, bestemmes maksimal rotasjonshastighet av overflatetyngdekraften. Mens tyngdekraften trekker oss mot midten av planeten vår, genererer jordens rotasjon et subtilt trykk utover kjent som sentrifugalkraft. Selv om den er minimal, resulterer denne sentrifugalkraften i en litt mindre vekt som oppleves ved ekvator sammenlignet med polene. Faktisk, på grunn av vår 24-timers dag, er vektforskjellen mellom ekvator og polene på bare 0.3 %.

Saturn, med sin relativt raske 10-timers dag, presenterer imidlertid en sterk kontrast, med vektforskjellen mellom ekvator og poler som når betydelige 19%. Denne ulikheten får Saturns gassformede kropp til å bule litt ved ekvator. Se for deg en hypotetisk planet som snurrer så utrolig fort at vektforskjellen eskalerte til 100 %. På det tidspunktet ville planetens gravitasjonskraft og sentrifugalkraften ved ekvator balansere hverandre perfekt. Enhver ytterligere økning i rotasjonshastigheten vil utløse en katastrofal konsekvens - planeten ville rett og slett gå i oppløsning. Selv om det er sannsynlig at planeten vil nå bristepunktet ved en lavere rotasjonshastighet, illustrerer denne hypotetiske situasjonen konseptet med maksimal rotasjonshastighet.

Sorte hull, spennende kosmiske enheter, har sine egne unike egenskaper. I motsetning til håndgripelige objekter med fysiske overflater, er sorte hull sammensatt av tankevekkende forvrengninger av rom og tid, forårsaket av deres enorme tyngdekraft. Hendelseshorisonten, grensen som ingenting kan unnslippe det sorte hullets gravitasjonsgrep, markerer ikke en fysisk overflate. Likevel har selv sorte hull en maksimal rotasjonshastighet. Selv om det ikke er assosiert med spinning av materiale, tilskrives et sort hulls rotasjon til vridningen av romtiden. Dette fenomenet, kjent som frame dragging, får rommet til å forvride seg subtilt når himmellegemer, som Jorden, snurrer.

Å bestemme rotasjonshastigheten til et sort hull kan være en utfordrende oppgave. I en fersk studie fokuserte forskere på galaksens supermassive sorte hull ved å analysere radio- og røntgenobservasjoner av området rundt. Den intense tyngdekraften til det sorte hullet forvrenger spektra av lys som sendes ut av nærliggende materie, og gir avgjørende innsikt. Ved å nøye studere intensiteten til lys ved forskjellige bølgelengder, estimerte forskerteamet det sorte hullets spinn. Forbløffende nok avslørte funnene deres at det sorte hullets spinnparameter, betegnet som "a", faller mellom det imponerende området 0.84 og 0.96. Dette betyr at galaksens supermassive sorte hull roterer i et forbløffende raskt tempo, og nærmer seg maksimal rotasjonshastighet. Spennende nok overgår spinnet til og med det svarte hullet i M87, som har en spinnparameter mellom 0.89 og 0.91.

Denne banebrytende forskningen kaster nytt lys over den gåtefulle naturen til sorte hull og deres bemerkelsesverdige rotasjonsegenskaper. Funnene inviterer til ytterligere utforskning av mysteriene i kosmos, og avslører fengslende innsikter i de grunnleggende funksjonene til rom og tid.

