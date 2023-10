Innsikt i dvergplanetenes baner og komposisjoner avslørt av James Webb Space Telescope

En fersk studie ledet av et internasjonalt team av astronomer brukte James Webb Space Telescope (JWST) til å observere og studere tre dvergplaneter i Kuiperbeltet: Sedna, Gonggong og Quaoar. Observasjonene ble utført ved bruk av Webbs nær-infrarøde spektrometer (NIRSpec) og har gitt ny innsikt i banene og sammensetningen til disse fjerne objektene.

Kuiperbeltet er en region i utkanten av vårt solsystem befolket av objekter. Det har vært en kilde til vitenskapelige oppdagelser og har spilt en avgjørende rolle i å forstå historien til solsystemet vårt. Disponeringen av Kuiper Belt Objects (KBOs), også kjent som Trans-Neptunian Objects (TNOs), gir verdifull informasjon om gravitasjonsstrømmene som har formet solsystemet og antyder en dynamisk historie med planetariske migrasjoner.

Studien, ledet av Joshua Emery fra Northern Arizona University, avslørte at de tre dvergplanetene i Kuiperbeltet viser interessante komposisjoner og orbitale egenskaper. Observasjonene viste tilstedeværelsen av lette hydrokarboner og komplekse organiske molekyler som antas å være et resultat av metanbestråling.

Tidligere arbeid antydet at disse dvergplanetene kan ha flyktig is på overflaten som ligner på andre trans-neptunske kropper som Pluto og Eris. Imidlertid reiste de distinkte banene til Sedna, Gonggong og Quaoar spørsmål om tilstedeværelsen av disse flyktige stoffene på grunn av de forskjellige temperaturregimene og bestrålingsmiljøene de opplever.

Ved å bruke Webbs NIRSpec-instrument observerte teamet alle tre dvergplanetene i det nær-infrarøde spekteret. De resulterende spektrene viste en overflod av etan (C2H6) på alle tre legemer, med Sedna som viste de høyeste nivåene. Acetylen (C2H2) og etylen (C2H4) ble også påvist på Sedna. Disse molekylene er direkte bestrålingsprodukter av metan. Forskjellene i overflod av disse molekylene tilskrives variasjonene i temperatur og bestrålingsmiljøer som dvergplanetene opplever.

Disse nye innsiktene fra JWST-observasjonene bidrar til vår forståelse av Kuiperbeltet og dynamikken i det ytre solsystemet. Ved å studere sammensetningen og banene til disse fjerne objektene, kan forskere fortsette å avdekke den rike historien og utviklingen til vårt kosmiske nabolag.

Definisjoner:

– Kuiperbeltet: Et område i utkanten av vårt solsystem utenfor Neptuns bane som består av utallige isete objekter.

– Trans-Neptunian Objects (TNOs): Objekter som går i bane utenfor Neptuns bane i ytterkantene av solsystemet.

– James Webb Space Telescope (JWST): Et romteleskop lansert av NASA som er designet for å observere universet i infrarødt lys.

– Nær-infrarødt spektrometer (NIRSpec): Et instrument på JWST som måler intensiteten av lys i det nær-infrarøde området.

– Dvergplaneter: Himmellegemer som går i bane rundt solen, er ikke måner og har en nesten sfærisk form, men har ikke renset banene for annet rusk.

– Metanbestråling: Prosessen der metanmolekyler blir utsatt for stråling, noe som resulterer i dannelsen av andre molekyler.

kilder:

– Emery, JP et al. (2023) "Fortrykk av studie om Sedna, Gonggong og Quaoar" (Icarus)

– NASA – James Webb Space Telescope Mission