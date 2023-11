Den internasjonale romstasjonen nærmer seg 25 år med orbital fortreffelighet

I løpet av de siste 25 årene har den internasjonale romstasjonen (ISS) spilt en sentral rolle i å fremme vår forståelse av romutforskning. Når ISS nærmer seg sin milepæl fra kvart århundre, er det verdt å reflektere over de verdifulle bidragene den har gitt til vitenskapelig forskning og leksjonene den har lært oss om å leve og arbeide i null tyngdekraft.

Siden oppstarten har ISS fungert som et hjem for astronauter fra forskjellige nasjoner og har lagt til rette for banebrytende eksperimenter som utforsker effekten av vektløshet, stråling og andre utenomjordiske fenomener på levende organismer. Forskere har også utført studier om emner som spenner fra mørk materie og kosmiske stråler til jordens ozonlag. Kunnskapen fra disse eksperimentene har vært uvurderlig for å bane vei for fremtidige langvarige romferder til månen, Mars og videre.

Til tross for sine suksesser er ikke ISS uten utfordringer. Romfartøyet har allerede overskredet sin planlagte operasjonsvarighet med et tiår og sliter med et økende antall problemer, inkludert luftlekkasjer og thrusterfeil. De tøffe forholdene i rommet forverrer disse problemene, og vibrasjoner forårsaket av dokkinger av romskip og mannskapsbevegelser fremskynder forverringen.

Gitt disse komplikasjonene, har NASA tatt den vanskelige beslutningen om å avslutte ISS og bevisst de-bane den inn i Stillehavet innen 2031. Romfartsorganisasjonen forsikrer oss imidlertid om at risikoen forbundet med nedstigningen vil være minimal, med alt rusk som forventes å bosette seg på havbunnen uten betydelige langtidspåvirkninger.

Når vi tar farvel med ISS, er det naturlig å stille spørsmål ved om investeringen på 120 milliarder pund var berettiget. Kritikere hevder at midlene kunne vært bedre fordelt til alternative prosjekter, for eksempel Superconducting Super Collider. Kanselleringen av finansieringen til denne kollideren tillot Europa å bygge Large Hadron Collider, som har gjort betydelige vitenskapelige fremskritt.

Likevel er fremtiden for romstasjoner fortsatt lys. Land som USA, Europa, Japan, Canada og India utvikler alle aktivt sine egne banelaboratorier. Kina har på sin side allerede etablert sin egen permanent bemannede stasjon, Tiangong. USA, i samarbeid med andre nasjoner, planlegger å bygge en mindre versjon av ISS kalt Gateway som skal gå i bane rundt månen. Private selskaper som Axiom går også inn i romutforskningsmarkedet, med mål om å utvide ISS og lansere sine egne romstasjoner. Disse bestrebelsene viser at romutforskning vil fortsette å utvikle seg med deltakelse fra både myndigheter og gründere.

FAQ:

Spørsmål: Har ISS tjent noen vesentlige formål under eksistensen?

A: Absolutt. ISS har gitt uvurderlig innsikt i å leve og arbeide i null tyngdekraft, som er avgjørende for fremtidige romferder.

Spørsmål: Kunne midlene som ble brukt til ISS vært investert bedre andre steder?

A: Det er et argument for å omdirigere investeringen til alternative prosjekter som Superconducting Super Collider, som kunne ha gitt betydelige funn.

Spørsmål: Hva vil erstatte ISS?

A: Land som USA, Europa og Kina har planer om å utvikle sine egne romstasjoner, mens private selskaper går inn i industrien med sine egne ambisiøse romstasjonsprosjekter.

Spørsmål: Hvordan vil private selskaper bidra til romutforskning?

A: Private selskaper som Axiom utvider ISS og skaper sine egne romstasjoner, og injiserer nye perspektiver og konkurranse i feltet romutforskning.