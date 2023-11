Utforsk de forskjellige verdenene hinsides: Hubble avslører en eksoplanet i steinstørrelse

En nylig oppdagelse av NASAs Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) har avduket en liten, steinete eksoplanet ved navn LTT 1445Ac, som ligger i stjernebildet Eridanus, omtrent 22 lysår unna Jorden. Det som skiller dette funnet er den nylige verifiseringen av planetens størrelse ved hjelp av Hubble-romteleskopet, som gir forskere verdifull innsikt i egenskapene til denne fjerne verden.

Mens TESS la grunnlaget for å identifisere LTT 1445Ac i 2022, var dens optiske oppløsning utilstrekkelig for nøyaktig å bestemme planetens diameter. For å overvinne denne begrensningen, henvendte et team av astronomer seg til Hubble-teleskopet for en mer presis måling. Funnene deres, nylig akseptert i The Astronomical Journal, kaster nytt lys over de fysiske egenskapene til denne eksoplaneten.

Ved å analysere dataene samlet av Hubble-teleskopet, bestemte teamet at LTT 1445Ac har en diameter på 1.07 ganger jordens diameter. Dette bekrefter den steinete sammensetningen og antyder lignende tyngdekraftsforhold til vår hjemmeplanet. Det er imidlertid her likhetene slutter. Den brennende overflatetemperaturen til LTT 1445Ac, som når flammende 500°F (260°C), knuser ethvert håp om at det skal være et passende miljø for livet slik vi kjenner det.

Hovedforfatter Emily Pass, en astronom fra Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian, uttrykte begeistring over potensialet for videre utforskning. Ved å kombinere spektroskopisk analyse fra både Hubble og det kommende romteleskopet James Webb, vil forskere kunne fordype seg dypere inn i atmosfærene til transittende planeter som LTT 1445Ac. Disse fremtidige observasjonene vil forbedre vår forståelse av det mangfoldige spekteret av eksoplaneter som kretser rundt fjerne stjerner.

Pass som fremhever betydningen av denne oppdagelsen, legger til: "Målingen vår er viktig fordi den forteller oss at dette sannsynligvis er en veldig nærliggende jordisk planet. Vi ser frem til oppfølgende observasjoner som vil tillate oss å bedre forstå mangfoldet av planeter rundt andre stjerner.»

Mens Webb-romteleskopet fortsetter å avsløre nye funn, forblir jakten på beboelige eksoplaneter et sentralt mål for amerikansk astronomi i det kommende tiåret. Med den kombinerte innsatsen fra romteleskoper som Hubble, Webb og det fremtidige Habitable Worlds Observatory, kommer menneskeheten nærmere å låse opp mysteriene til fjerne verdener utenfor vårt solsystem.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hva er en eksoplanet?

En eksoplanet refererer til enhver planet utenfor vårt solsystem som går i bane rundt en annen stjerne enn Solen.

2. Hva er formålet med TESS- og Hubble-teleskoper i eksoplanetforskning?

Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) ble designet for å lokalisere eksoplaneter ved å observere den midlertidige dimmingen av stjerner forårsaket av planeter som passerer foran dem. Hubble-romteleskopet, på den annen side, brukes til å studere egenskapene og egenskapene til eksoplaneter, og gir viktig innsikt i deres størrelser, atmosfærer og andre viktige detaljer.

3. Hva er James Webb Space Telescope (JWST)?

James Webb-romteleskopet (JWST) er NASAs etterlengtede etterfølger til Hubble-romteleskopet. Den forventes å lanseres i slutten av 2021 og vil primært observere universet i det infrarøde spekteret, og gi enestående muligheter for å studere eksoplanets atmosfærer og det tidlige universet.