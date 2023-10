Den varige virkningen av hvalfangst: genetisk tap i hvalbestander

By

En ny studie avslører at det genetiske mangfoldet til hvaler, spesielt blå- og knølhval, har blitt betydelig redusert på grunn av de ødeleggende effektene av kommersiell hvalfangst på 20-tallet. Det internasjonale forskerteamet oppdaget dette ved å analysere godt bevarte hvalbein som dateres tilbake over 100 år, funnet i nærheten av forlatte hvalfangststasjoner på South Georgia Island i Sør-Atlanterhavet.

Studien fokuserte på tre arter: blåhval, finhval og knølhval. Funnene indikerer at blåhval og knølhval har mistet hele mors DNA-avstamning. Mødreslekter er viktige siden de bærer på kulturelle minner, som kunnskap om fôring og ynglesteder, som går i arv fra en generasjon til den neste. Å miste en morsslekt betyr å miste verdifull kunnskap.

I løpet av 20-tallet, da hvalbestandene gikk ned globalt, vendte hvalfangere oppmerksomheten mot den sørlige halvkule, noe som resulterte i dreping av over 2 millioner hvaler i regionen alene. South Georgia Island, som ligger omtrent 1,300 kilometer øst for Falklandsøyene, var et av stedene hvor det ble satt opp hvalfangststasjoner. Omtrent 175,000 XNUMX hvaler ble drept nær øya i løpet av denne perioden.

Mens noen hvalbestander i Sør-Atlanteren viser tegn til bedring, er de fortsatt godt under det estimerte antallet før hvalfangst. De langsomme reproduksjonsratene til store bardehval, inkludert blåhval og knølhval, bidrar ytterligere til deres nåværende lave antall. Disse ikoniske hvalene er fortsatt sjelden sett i visse habitater, noe som indikerer mulig utryddelse eller lokal utryddelse av bestander.

Studien gir en forsiktig optimisme om den generelle utvinningen av blå-, knøl- og finnhval i Sør-Atlanteren på grunn av deres relativt høye genetiske mangfold. Imidlertid har mors DNA-avstamninger i blå- og knølhval gått tapt. Selv om flertallet av hvalene som lever i dag er etterkommere av de som overlevde hvalfangsttiden, kan det fortsatt eksistere noen overlevende fra den tiden. Gitt at disse hvalene kan leve i 90 år eller mer, er det en følelse av at det haster med å dokumentere deres genetiske informasjon før den går tapt for alltid.

Å forstå den genetiske historien til hvalbestander er avgjørende for å informere bevaringsarbeid og beskytte det som gjenstår. Forskere tar sikte på å lære av fortiden for å redusere ytterligere tap i fremtiden. Forskningen utført på South Georgia Island gir en unik mulighet til å bevare den genetiske historien til hvaler på ubestemt tid, men stigende temperaturer på grunn av klimaendringer kan true bevaringen av DNA i beinene.

Ved å belyse virkningen av kommersiell hvalfangst, understreker denne studien behovet for fortsatt innsats for å beskytte og bevare hvalbestandene. Å bevare den genetiske arven til disse praktfulle skapningene er av største betydning, da det gir en bedre forståelse av hvalenes fortid, nåtid og fremtid i våre hav.

Kilde: Journal of Heredity