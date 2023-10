The Cyclical Greening of the Sahara: Innsikt i klima og dyrespredning

Klimaforskere har nylig oppdaget at Sahara-ørkenen gjennomgår periodiske intervaller med grønnere, der enorme områder med vegetasjon dekker det typisk tørre landskapet. Disse grønne fasene forekommer omtrent hvert 21,000. år og er preget av spredning av elver, innsjøer og vannavhengige dyr. Universitetet i Helsinki og Universitetet i Bristol ledet forskningen, som ble publisert i tidsskriftet Nature Communications.

Studien fokuserer på å undersøke de våte fasene som Sahara opplever, med den siste grønningen som skjedde for mellom 5,000 15,000 og XNUMX XNUMX år siden. Ved å utvikle en ny klimamodell designet for å simulere nordafrikanske fuktige perioder, var forskerne i stand til å belyse årsakene og tidspunktet for disse hendelsene.

Endringene i Saharas klima tilskrives jordens skiftende baneforhold, spesielt slingringen på dens akse. Denne vinglingen påvirker sesongmessige forskjeller i distribusjon av solenergi og intensiteten til fenomener som den afrikanske monsunen. Tidligere klimamodeller fanget ikke fullt ut omfanget av de fuktige periodene. Den nye modellen utviklet av forskerteamet gir imidlertid en bedre forståelse av de våte forholdene i Sahara.

Modellen avslører at nordafrikanske fuktige perioder har forekommet omtrent hvert 21,000. år de siste 800,000 årene. Varmere somre på den nordlige halvkule forsterker styrken til det vestafrikanske monsunsystemet, noe som resulterer i økt nedbør i Sahara. Dette fremmer igjen veksten av savanne-type vegetasjon over hele regionen. Under istidene skjer ikke grønningen ettersom høye breddegrader er dekket av is, noe som avkjøler atmosfæren og undertrykker monsunene.

Å forstå vegetasjonstilstanden i Sahara er ikke bare spennende, men også viktig for å spore dyrs bevegelser inn og ut av regionen. Sahara fungerer som en inngangsport som kontrollerer spredningen av arter mellom Nord- og Afrika sør for Sahara og inn og ut av kontinentet. Vekslingen mellom fuktige og tørre faser har spilt en avgjørende rolle i utviklingen og spredningen av arter i Afrika.

Ved å lykkes med å modellere de nordafrikanske fuktige periodene, kan forskere få bedre innsikt i menneskelige fordelinger og utviklingen av slekten vår i Afrika.

kilder:

– Nature Communications, publisert forskningsstudie.

– Edward Armstrong, klimaforsker ved Universitetet i Helsingfors og Universitetet i Bristol.