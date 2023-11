Revolusjonerende romoppdrag: 3D-trykte kobberspiraler former fremtiden

By

Innovasjon og teknologiske fremskritt innen romutforskning har nådd nye høyder med utviklingen av 3D-printede elektromagnetiske spoler laget av rent kobber. Tradisjonelt har det vært en utfordrende og tidkrevende prosess å fremstille elektromagnetiske spoler med komplekse former for romoppdrag. Men takket være European Space Agencys General Support Technology Program (GSTP) har denne hindringen blitt overvunnet.

GSTP har spilt en sentral rolle i å fremme samarbeid mellom europeisk industri og akademia de siste 30 årene, og tilrettelagt for over 2,000 forskningskontrakter. Disse alliansene har akselerert foredlingen av teknologier, og dekker behovene til både romfart og kommersielle applikasjoner.

Et bemerkelsesverdig prosjekt, ledet av Zarm Technik i Tyskland under paraplyen av GSTP, har med suksess utviklet en ende-til-ende-prosess for produksjon av elektromagnetiske spoler ved bruk av laserpulverbed fusjon 3D-utskriftsteknologi. Ved å kombinere den elektriske ledningsevnen til rent kobber med designfriheten gitt av additiv produksjon, kan intrikate magnetfeltformer nå produseres med letthet og presisjon.

Det utrolige potensialet til 3D-printede kobberspoler strekker seg utover romfart. Disse spolene finner kritiske applikasjoner i elektriske motorer, magnetiske lagre og magnetorquere som brukes til satellitt-holdningskontroll. Allsidigheten til teknologien tillater tilpassede spoledesign skreddersydd til spesifikke magnetfeltkrav, noe som muliggjør forbedret ytelse og effektivitet i ulike bransjer.

Ettersom GSTP feirer sitt 30-årsjubileum, kan dens betydning for å drive frem ESAs teknologiinitiativer ikke overvurderes. Programmet ble opprinnelig utviklet i 1993 for å sikre at byrået forble i forkant av nye teknologier, og programmet har utviklet seg til en uunnværlig del av ESAs strategi. Suksessen til GSTP er tydelig i den enstemmige deltakelsen fra alle ESA-medlemsstater.

Reisen til GSTP, full av prestasjoner og milepæler, kan utforskes gjennom en spesiell video laget av ESA. Videoen innkapsler tre tiår med teknologiske fremskritt og fremhever de virkningsfulle bidragene fra programmet til å forme fremtiden for romutforskning.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er elektromagnetiske spoler?



Elektromagnetiske spoler er enheter som genererer et magnetfelt når en elektrisk strøm passerer gjennom dem. De er mye brukt i ulike applikasjoner, inkludert elektriske motorer og kontrollsystemer. Hvordan er 3D-printede kobberspiraler gunstige for romfart?



3D-printede kobberspoler gir muligheten til å produsere komplekse magnetiske feltformer nøyaktig. Dette er avgjørende for romoppdrag som krever spesifikke magnetiske felt for ulike formål, for eksempel fremdrift, holdningskontroll og vitenskapelige eksperimenter. Hva er betydningen av General Support Technology Program (GSTP) i utviklingen av romteknologi?



GSTP spiller en avgjørende rolle i å fremme romteknologi gjennom forskningskontrakter og samarbeid med industri og akademia. Den har støttet utviklingen av en rekke innovative teknologier, inkludert 3D-printede kobberspoler, som gjør det mulig for ESA å ligge i forkant av nødvendige romteknologier. Hvilke andre bruksområder kan 3D-printede kobberspoler ha?



Foruten romoppdrag, finner 3D-printede kobberspoler bruk i elektriske motorer, magnetiske lagre og ulike industrielle systemer som krever presis magnetfeltkontroll. Fleksibiliteten til additiv produksjon muliggjør tilpassede spoledesign for å møte spesifikke behov.