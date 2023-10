Boeing Starliner: Forbereder for en historisk reise til ISS

NASA og Boeing forbereder seg på en betydningsfull milepæl i romutforskning, ettersom de jobber flittig for å fullføre verifiserings- og valideringsaktiviteter for den kommende historiske flyvningen til romfartøyet Boeing Starliner. Dette banebrytende oppdraget vil frakte astronauter til den internasjonale romstasjonen (ISS) og markere det første mannskapsoppdraget til Starliner.

Opprinnelig planlagt for en lansering i mars, har det blitt bestemt at en lansering i april ville bedre tilpasset kommende mannskapsrotasjoner og lasteoppdrag denne våren. Denne justeringen sikrer jevnere koordinering av avgjørende operasjoner for å lykkes med oppdraget.

De erfarne astronautene Butch Wilmore og Suni Williams er valgt ut til å pilotere Boeing Starliner Crew Flight Test (CFT). Deres ekspertise og opplæring vil spille en viktig rolle for å lykkes med dette oppdraget.

Boeing har jobbet aktivt med å adressere sikkerhetskrav og utført viktige sanering av maskinvare i Starliner-produksjonsanlegget på NASA Kennedy. Et kritisk aspekt som tas opp er fjerning eller utbedring av P213-tapen, som er fullført for den øvre kuppelen, og som for tiden pågår for den nedre kuppelen. Ingeniører vil gjennomføre detaljerte vurderinger for å sikre at gjenværende tape utgjør et akseptabelt risikonivå.

Som en del av de pågående forberedelsene skal nye design for fallskjermene etter planen installeres innen utgangen av året. Disse fallskjermene vil inkludere modifikasjoner som styrker de viktigste opphengslinjene for baldakinen og de myke leddene i drogue og hovedfallskjermen, og dermed øker den generelle sikkerheten.

For ytterligere å forbedre langsiktig funksjonalitet planlegger Boeing og NASA modifikasjoner av de aktive termiske kontrollsystemets ventiler. Disse endringene ble foranlediget av oppdagelsen av et problem med radiatoromløpsventil tidligere i år. Begge teamene har tatt korrigerende tiltak og foreslått ytterligere tiltak, som systemrensing, komponentoppgraderinger og driftsreduksjoner, for å forhindre lignende utfordringer i fremtiden.

Med nesten 98 % av sertifiseringsproduktene allerede ferdigstilt, forventes nedleggelse av de resterende sertifiseringsproduktene tidlig i 2022. Det er også gjort betydelige fremskritt innen områdene manuell mannskapskontroll og analyse av avbruddssystem, og oppfyller kritiske krav for å lykkes med oppdraget .

Ettersom Boeing Starliners CFT-flyprogramvare gjennomgår testing og romfartøyets moduler fortsetter sin preflight-behandling, bygger spenningen seg for denne viktige milepælen i romutforskning. NASA-astronautene som er valgt til CFT-oppdraget, gjennomgår for tiden streng trening, samarbeider med team og deltar i ulike simuleringer for å sikre et vellykket åtte-dagers oppdrag til ISS.

Hold deg oppdatert med den siste fremgangen på den offisielle kommersielle mannskapsbloggen og CFT-oppdragsbloggen, mens vi ser frem til lanseringen av Boeing Starliner og neste kapittel i menneskelig romfart.

Ofte Stilte Spørsmål

Spørsmål: Når er målet for lanseringsdatoen for Boeing Starliners første bemannede oppdrag til ISS?

A: Målet for lanseringsdatoen er i april, etter en beslutning om å sikre bedre koordinering med kommende mannskapsrotasjoner og lasteoppdrag om våren.

Spørsmål: Hvem er astronautene som ble valgt til Boeing Starliner Crew Flight Test?

A: De erfarne astronautene Butch Wilmore og Suni Williams vil være om bord for det første mannskapsoppdraget til romfartøyet Boeing Starliner.

Spørsmål: Hvilke modifikasjoner gjøres på Starliners termiske kontrollsystemventiler?

A: Det planlegges modifikasjoner for å forbedre den langsiktige funksjonaliteten til de aktive termiske kontrollsystemets ventiler etter oppdagelsen av et problem med radiatoromløpsventilen. Disse modifikasjonene inkluderer systemrensing, komponentoppgraderinger og driftsreduksjoner.

Spørsmål: Når kan vi forvente falltesten av de oppdaterte drogue- og hovedfallskjermene?

A: Falltesten er planlagt tidlig i 2024 basert på gjeldende leveringsplan for fallskjerm.

Spørsmål: Hva er den siste fremgangen med sertifiseringen av romfartøyet Boeing Starliner?

A: Omtrent 98 % av sertifiseringsproduktene som kreves for flytesten er fullførte, og de resterende sertifiseringsproduktene forventes avsluttet tidlig neste år.