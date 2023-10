New Moon, New Eclipse: A Spectacle in the Skies

En himmelsk dans er i ferd med å finne sted på nattehimmelen, ettersom en måneformørkelse pryder vårt syn to uker etter en bemerkelsesverdig solformørkelse. Denne måneden, 28. oktober, vil månen skumme den nordlige kanten av jordens skygge, og skape en fantastisk visuell visning.

Mens den nylige solformørkelsen begeistret publikum med sin "ildring", vil den kommende delvise måneformørkelsen være et helt annet skue. Dessverre kan de som var vitne til solformørkelsen gå glipp av denne månehendelsen da den vil skje på dagtid når månen er under horisonten. Denne gangen vil den østlige halvkule, inkludert Canada og New England, være i den beste posisjonen for å se formørkelsen utfolde seg.

Når månen stiger på kveldshimmelen, kan innbyggere i de kanadiske maritime provinsene få et glimt av umbraen, den mørkere indre delen av jordskyggen, som glir av månens overflate. Skarpøyde seere i New England vil kanskje også legge merke til den svake skyggen av penumbraen, den lysere ytre delen av skyggen.

For å fange den beste utsikten over formørkelsen, husk at månen står opp akkurat når solen går ned, noe som får skumringshimmelen til å bli sterkt opplyst. For et klart skudd av månen, vent til himmelen mørkner litt og månen stiger høyere over horisonten. Newfoundland og Labrador vil oppleve midtformørkelsen rundt måneoppgangen, noe som gir en litt lengre visningsmulighet.

Her er en tidslinje over formørkelsens hendelser (i lokal tid):

– Månen går inn i penumbra: Ikke synlig

– Månen går inn i umbra: Ikke synlig

– Midtformørkelse: 5:45 (EDT)

– Månebladene umbra: 5:52 (ADT)

– Måneblader penumbra: 6:26 (ADT)

Under formørkelsen vil månen gradvis gå over fra penumbra til umbra. Penumbra, en svak ytre ende av jordens skygge, vil begynne å vise svak skygge på venstre side av månen. Etter hvert som tiden går, vil månens kant gå inn i den mørkere umbraen, og markere starten på den delvise formørkelsen. Umbraen vil dekke bare en liten del av månens diameter, og nå bare sky av krateret Tycho.

Formørkelsen vil nærme seg slutten etter 77 minutter når månen forlater umbraen, og etterlater seg et fascinerende minne for de som er heldige nok til å være vitne til den.

Ofte stilte spørsmål (FAQ):

Spørsmål: Hva er en måneformørkelse?

A: En måneformørkelse oppstår når jorden retter seg inn mellom solen og månen, og kaster en skygge på månen.

Spørsmål: Vil den kommende måneformørkelsen være synlig over hele verden?

A: Nei, denne formørkelsen vil primært være synlig på den østlige halvkule, med Canada og New England som har den beste utsikten.

Spørsmål: Hvor ofte forekommer formørkelser?

A: Sol- og måneformørkelser kommer vanligvis parvis, med en måneformørkelse som skjer to uker før eller etter en solformørkelse.

Spørsmål: Når vil neste måneformørkelse inntreffe?

A: Den neste måneformørkelsen vil være en penumbral begivenhet 25. mars neste år, og favoriserer Nord- og Sør-Amerika.

Spørsmål: Hvordan kan jeg fange det beste bildet av formørkelsen?

A: Vent til himmelen blir mørkere og månen er høyere over horisonten for å sikre et klart skudd. Vurder å bruke teleskoper eller kikkerter for en nærmere titt.

Mens månen besøker jordens skygge, la oss glede oss over underverkene i universet vårt og verne om de flyktige øyeblikkene i denne himmelballetten.