De første miocene fossilene i Øst-Afrika kaster lys over evolusjonshistorien

Et internasjonalt team av forskere, inkludert Geochronology and Geology Program ved Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), har gjort en spennende oppdagelse i Øst-Afrika. I en artikkel publisert i tidsskriftet iScience, rapporterer teamet å finne de første miocen pattedyrfossilene i Gorongosa nasjonalpark i Mosambik, et viktig sted for å forstå utviklingen av afrikanske økosystemer og dens innvirkning på hominin-avstamningen.

Studien, ledet av Dr. Susana Carvalho fra University of Oxford, er en del av Paleo-Primate Project Gorongosa, som har som mål å beskytte biologisk mangfold og fremme utvikling i lokalsamfunnet. Blant teamets funn er fossile tenner fra miocen-perioden, som strakte seg fra 5 til 23 millioner år siden og spilte en avgjørende rolle i opprinnelsen til afrikanske aper.

Videre var forskerne i stand til å bestemme radiometriske datoer for den geologiske formasjonen kalt Mazamba, rekonstruere paleovegetasjon i regionen basert på pedogene karbonater og fossile tresorter, og beskrive ulike fossiler, inkludert marine virveldyr og virvelløse dyr, krypdyr, landpattedyr og fossile tresorter fra kystnære paleomiljøer. Spesielt oppdaget de en ny art av gigantisk hyrax som veier mellom 124 og 153 kilo.

Denne banebrytende studien gir verdifull innsikt i en tidligere uutforsket afrikansk region. Mark Sier, en tilknyttet vitenskapsmann ved CENIEH og en Marie Sklodowska-Curie-stipendiat ved Utrecht University, fremhever betydningen av forskningen, og sier: "Denne studien åpner en helt ny utsikt over en afrikansk region som til nå var paleontologisk tom." Sier undersøker for tiden påvirkningen av orbitale sykluser på sedimenter i Øst-Afrika som en del av sitt pågående prosjekt.

Samlet sett bidrar oppdagelsen av disse miocene fossilene i Øst-Afrika til vår forståelse av den evolusjonære historien til regionen og kaster lys over prosessene som formet de afrikanske økosystemene og påvirket utviklingen av homininer. Forskningen utført i Gorongosa nasjonalpark understreker viktigheten av paleontologiske studier for bevaringsarbeid og samfunnsutviklingsinitiativer.

