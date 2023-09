Utforske universets tidlige år: Observasjonskosmologi og radioeksperimenter

Cynthia Chiang, en førsteamanuensis i fysikk ved McGill University, har alltid vært tiltrukket av å jobbe med hendene. Denne lidenskapen førte henne til feltet observasjonskosmologi, hvor hun studerer opprinnelsen og utviklingen av kosmos ved å samle inn data om universets første år.

Chiangs reise inn i observasjonskosmologi begynte da hun besøkte et laboratorium ved California Institute of Technology under søknadsprosessen for forskerskolen. Hun ble umiddelbart betatt av vakuumutstyret og kryostatene, og visste at hun ønsket å forfølge dette feltet. Etter å ha fullført doktorgraden, ble hun med i Planck-teleskopets vitenskapsteam for å studere den kosmiske mikrobølgebakgrunnen (CMB). Imidlertid ønsket Chiang å jobbe med å bygge sitt eget instrument.

Mens han vurderte sine neste skritt, tilbrakte Chiang et år på Sydpolen som vinterforsker for Sydpolteleskopet. I løpet av sin tid der ble hun interessert i kosmiske radiobølger og gjorde overgangen fra å studere kosmiske mikrobølger til kosmiske radiobølger. Chiang er nå fokusert på å bygge, distribuere og betjene instrumenter som kan oppdage radiosignaler fra det tidlige universets sentrale epoker, spesielt den mørke middelalder og kosmisk daggry.

Den mørke middelalderen refererer til en tid da universet hovedsakelig var sammensatt av nøytral hydrogengass. Kosmisk daggry inntraff litt senere da de første stjernene ble dannet. Disse epokene er utfordrende å observere, og krever at forskere drar til avsidesliggende steder på jorden for å minimere interferens fra resten av kosmos.

Chiangs håndbygde instrumenter har som mål å fange lyset fra den første kosmiske soloppgangen og mørketiden før den. Foreløpig har bare ett team, kalt EDGES, rapportert potensielle observasjoner fra den kosmiske daggrytiden, men resultatene deres trenger fortsatt bekreftelse eller tilbakevisning fra andre instrumenter.

I et intervju med Quanta diskuterer Chiang sine erfaringer på Sydpolen, detaljene i arbeidet hennes innen observasjonskosmologi og spenningen ved å løse mysterier gjennom vitenskapelig forskning.

Definisjoner:

Observasjonskosmologi: Studiet av universets opprinnelse, struktur og utvikling gjennom innsamling og analyse av observasjonsdata.

Kosmisk mikrobølgebakgrunn (CMB): Relikviestråling fra Big Bang, som brukes til å studere det tidlige universet.

Kosmisk mørke middelalder: En periode i det tidlige universet da universet hovedsakelig var sammensatt av nøytral hydrogengass, noe som resulterte i en mørk himmel uten stjerner og galakser.

Cosmic Dawn: Tiden da de første stjernene begynte å dannes, og markerte slutten på den mørke middelalderen. Disse tidlige stjernene var forskjellige fra stjernene som ble observert i dagens univers.

21-centimeters linje: En spesifikk radiobølgelengde som sendes ut av hydrogenatomer, som kan brukes til å studere ulike epoker i universets historie.

kilder:

Kilde: Quanta Magazine

Bildekilde: Unsplash