Ny innsikt om Rooster Self-Awareness: Beyond the Mirror Test

Haner er mer enn bare klukkings- og eggleggingsmaskiner. En fersk studie utført av forskere fra universitetene i Bonn og Bochum, sammen med MSH Medical School Hamburg, antyder at haner har evnen til å kjenne seg igjen i et speil. Suksessen til denne selverkjennelsen avhenger imidlertid av ulike eksperimentelle forhold. Dette spennende funnet kaster ikke bare lys over de kognitive evnene til haner, men har også bredere implikasjoner for å forstå selvbevissthet hos andre dyrearter. Studien, publisert i tidsskriftet PLOS ONE, utfordrer vår konvensjonelle forståelse av kyllingadferd.

Ideen om å gjennomføre speiltester på kyllinger ble født ut av et samarbeid mellom forskerne og prof. Dr. Dr. hc Onur Güntürkün fra Institutt for biopsykologi ved Ruhr-universitetet i Bochum. I merkeprøven settes et farget merke på hodet til et dyr som kun kan sees i speilet. Hvis dyret utforsker det markerte området etter å ha sett dets refleksjon, anses det som bevis på selvgjenkjenning. Imidlertid viser ikke alle dyr denne oppførselen, noe som reiser spørsmål om testens gyldighet.

For å søke en mer økologisk relevant tilnærming, bestemte forskerne seg for å integrere speiltesten med hanenes naturlige oppførsel. Haner er kjent for å avgi alarmanrop når et rovdyr er tilstede, og advarer sine slektninger om faren. Forskerne satte opp en testarena og projiserte et rovfuglbilde på ett rom, og testet om hanene ville avgi alarmanrop i nærvær av deres reflekterte bilde sammen med rovdyrstimulusen.

Overraskende nok viste resultatene at hanene sendte ut betydelig færre alarmanrop når de ble konfrontert med speilbildet deres sammenlignet med en slekt. Dette tyder på at hanene kan ha gjenkjent seg selv i speilet og forstått at det reflekterte bildet ikke var en slekt. Det kreves imidlertid ytterligere forskning for å bekrefte denne tolkningen og utforske alternative forklaringer.

Denne studien utfordrer den tradisjonelle forståelsen av kyllinger som bare instinktdrevne dyr og fremhever deres potensiale for selvbevissthet. Ved å undersøke haneatferd i en mer økologisk relevant kontekst, har forskerne gitt verdifull innsikt i de kognitive evnene til disse fascinerende skapningene. Dette åpner nye veier for å studere selvgjenkjenning hos andre dyr og utdype vår forståelse av bevissthet utenfor mennesker.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål: Hva er speiltesten?

Speiltesten er en vanlig eksperimentell metode som brukes for å avgjøre om dyr kan kjenne seg igjen i et speil, og demonstrerer selvbevissthet. I denne testen påføres et merke på dyrets kropp, og deres reaksjon på merket mens de observerer refleksjonen i et speil, blir observert.

Spørsmål: Hva avslørte hanestudien?

Hanestudien utført av forskere ved universitetene i Bonn og Bochum ga bevis på at haner kan ha evnen til å kjenne seg igjen i et speil. Hanene sendte imidlertid ut færre alarmanrop når de ble konfrontert med speilbildet deres sammenlignet med en slektning, noe som tyder på at ytterligere undersøkelser er nødvendig for å avklare deres selvgjenkjenning.

Spørsmål: Hvorfor er studiet viktig?

Denne studien utfordrer den vanlige troen på at kyllinger er enkle dyr og fremhever deres potensiale for selvbevissthet. Ved å utforske haneatferd i en mer økologisk relevant kontekst, åpner studien for nye veier for å forstå selvgjenkjenning hos dyr og utvide vår kunnskap om bevissthet utover mennesker.