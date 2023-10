Virkningen av meitemark på jordforvitring

By

I en fersk studie har forskere ved Stanford University undersøkt rollen til meitemark i jordforvitringsprosesser. Meitemark er kjent for sin evne til å bryte ned organisk materiale og sedimentkorn, noe som gjør dem verdifulle for hagearbeid og kompostering. I følge Adrian Wackett, en doktorgradsstudent i jordvitenskap ved Stanford, spiser meitemark jordkorn og beholder de største i kråsen, og hjelper til med nedbryting av jord og frigjøring av næringsstoffer.

Men mens meitemark kan være gunstig i kontrollerte miljøer, kan de utgjøre en trussel når de introduseres i naturlige økosystemer. Deres aktiviteter kan påvirke jordprosesser, som oppbevaring av organisk materiale og næringsstoffer, samt vanninfiltrasjon og kjemiske reaksjoner. I tillegg bidrar meitemark til karbondioksidsyklus ved å bryte ned organisk materiale og frigjøre karbondioksid til atmosfæren.

Forskerteamet utførte sin studie i El Yunque National Forest i Puerto Rico, og undersøkte endringene i sedimentstørrelser i jordsøylen der meitemark var til stede. De oppdaget at områder med meitemarksgraving hadde mindre medianpartikkelstørrelser, noe som indikerer en betydelig innvirkning på jordens tekstur. Faktisk var kvartskorn i orm-bioturbasjonssonen nesten 50 % mindre enn de uten ormeaktivitet.

Denne studien er den første som undersøker ormeindusert silikanedbrytning in situ jord. Forskerne estimerte at meitemark bidrar med omtrent 2 % av den totale forvitringen i El Yunque-jord. Dette anses imidlertid som et konservativt estimat, da meitemark potensielt kan være en mer betydelig forvitringsmekanisme enn først antatt.

Spredning av meitemark til nye territorier kan føre til økt forvitringshastighet. Meitemark har blitt observert infiltrere skoger på nordlig breddegrad som historisk sett var ormefrie. Teamet studerte jordprofiler i Alaska, Minnesota, Finland og Sverige, og observerte endringer i median partikkelstørrelse i områder der meitemark nylig hadde invadert.

Mens individuelle meitemark kan forårsake små endringer, er den kumulative effekten av meitemarkaktivitet på jordforvitring betydelig. Å forstå virkningen av meitemark på jordforvitringsdynamikken er avgjørende for å forutsi og administrere jordprosesser i ulike økosystemer.

