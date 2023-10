Mystisk element funnet i antikke lavagnister teorien om jordens kjernelekkasje

By

Forskere har gjort en forvirrende oppdagelse etter å ha oppdaget et mystisk element i gammel lava, noe som fører til teorier om at jordens kjerne lekker. En studie av 62 millioner år gamle lavastrømmer på Baffin Island i Canadas arktiske skjærgård har avslørt uvanlig høye nivåer av helium-3, en sjelden isotop assosiert med planetens indre virkemåte. Funnene, publisert i tidsskriftet Nature, har utløst intens debatt blant forskere og eksperter.

Forskerteamet, bestående av geokjemikere fra Woods Hole Oceanographic Institution og California Institute of Technology, samlet inn avlesninger fra Baffin Islands eldgamle lavastrømmer. De oppdaget at landmassen inneholdt de høyeste forholdene helium-3, helium-4 og en annen isotop som noen gang er funnet i terrestriske vulkanske bergarter. Dette har vakt betydelig oppmerksomhet, siden det er betydelig å finne så høye nivåer av helium-3 på et ikke-astronomisk sted.

Helium-3 er ekstremt sjelden på grunn av sin natur. Når den når overflaten, slipper den ut i atmosfæren og forsvinner ut i verdensrommet. Derfor, hvis helium-3 blir oppdaget på overflaten, er det sannsynlig at det stammer fra jordens kjerne. Dette funnet kan potensielt gi fysiske eksempler på kjernemateriale, og utfordre den tidligere forståelsen av at jordens kjerne var forseglet.

Implikasjonene av denne oppdagelsen er enorme. Forskere kan studere kjernemateriale på måter som tidligere var umulige hvis det kan fastslås at materialet faktisk lekker fra kjernen. Tilstedeværelsen av primordial helium-3 kan inneholde hemmeligheter om dannelsen av planeten vår som ikke kan nås på andre måter. Denne åpenbaringen antyder at den dype jorden er mer dynamisk enn tidligere realisert, og velter konvensjonelle forestillinger om geokjemisk isolasjon mellom kjernen og andre lag av planeten vår.

Forrest Horton, en geokjemiker ved Woods Hole Oceanographic Institution, kaller oppdagelsen "spennende" og understreker at det er mye mer arbeid å gjøre. Studien har reist flere spørsmål enn den har besvart, og åpnet nye veier for forskning på jordens kjerne. Ytterligere bevis på kjernelekkasje ble gitt i forskernes rapport publisert i tidsskriftet Nature.

Totalt sett utfordrer denne banebrytende oppdagelsen eksisterende kunnskap om jordens kjerne og gir en mulighet for forskere til å utforske kjernematerialet på enestående måter. Implikasjonene av denne forskningen kan revolusjonere vår forståelse av dannelsen og dynamikken til planeten vår.

