Ny innsikt om jordens kjerne: Gamle helium oppdaget i vulkanske bergarter

Forskere har gjort en banebrytende oppdagelse på Canadas Baffin Island, og avdekket eldgammelt helium i vulkanske bergarter som antyder at elementet har lekket fra jordens kjerne i millioner av år. Dette funnet kaster lys over opprinnelsen og utviklingen til planeten vår.

Helium-3, en sjelden versjon av helium, var uventet rikelig i de vulkanske bergartene, sammen med helium-4 som er mer vanlig å finne på jorden. Denne uoverensstemmelsen overrasket forskere da helium-3 vanligvis er mer utbredt i kosmos. Resultatene av denne studien ble nylig publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Nature.

Hovedstudieforfatter Forrest Horton, assisterende vitenskapsmann ved Woods Hole Oceanographic Institution, forklarte at helium-3 er lite på jorden fordi det ikke har blitt produsert eller lagt til planeten i betydelige mengder. I tillegg tapes det lett til verdensrommet ettersom jordens steinlag konveksjonerer og avkjøles over tid. Når materialet stiger opp, avkjøles og synker, slippes helium ut i atmosfæren og slipper til slutt ut i verdensrommet.

Å oppdage elementer som lekker fra jordens kjerne gir verdifull innsikt i planetens formasjon og utvikling. Disse nye funnene gir bevis for å støtte den eksisterende hypotesen om at Jorden stammer fra en soltåke, en sky av gass og støv som sannsynligvis kollapset på grunn av sjokkbølgen til en nærliggende supernova. Tilstedeværelsen av spormengder av helium-3 som lekker fra kjernen stemmer overens med denne teorien.

Forskerteamet utførte sin studie på Baffin Island i 2018, og undersøkte de eldgamle lavastrømmene som ble opprettet da Grønland og Nord-Amerika skilte seg for millioner av år siden. Disse lavaprøvene ga et innblikk i sammensetningen av jordens kjerne og mantel, det faste laget under overflaten.

Tilgang til den avsidesliggende øya ble gjort mulig gjennom støtte fra lokale organisasjoner, inkludert Qikiqtani Inuit Association og Nunavut Research Institute. Forskerne trosset det arktiske landskapet, navigerte høye klipper, isfjell og til og med møter med isbjørn.

De analyserte vulkanske bergartene avdekket betydelig høyere nivåer av helium-3 og helium-4 sammenlignet med tidligere studier, og målingene varierte på tvers av de innsamlede prøvene. Hver stein var en skatt, fylt med knallgrønne olivinkrystaller, noe som gjorde forskningen enda mer spennende.

Disse nye målingene indikerer at for hver million helium-4-atomer eksisterer det bare ett helium-3-atom. Teamet målte den forbløffende mengden på omtrent 10 millioner helium-3-atomer per gram olivinkrystaller.

Denne oppdagelsen åpner døren for ytterligere utforskning og forståelse av jordens kjerne og gir ny innsikt i de komplekse prosessene som har formet planeten vår gjennom historien.

