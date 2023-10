Modellering av jordens atmosfære over tid: Implikasjoner for søket etter liv på eksoplaneter

Forskere som studerer astrobiologi, søket etter liv i universet, bruker ofte Jorden som en mal for å forstå biologiske og evolusjonære prosesser. Dette inkluderer søk etter planeter som ligner jorden, kjent som jordanaloger. Spesielt leter forskere etter steinete planeter som går i bane rundt den beboelige sonen til stjernen deres og har atmosfærer som består av nitrogen, oksygen og karbondioksid. Imidlertid har jordens atmosfære endret seg betydelig over tid.

Forskere fra Cornell University har laget en simulering av jordens atmosfære under Phanerozoic Eon, de siste 500 millioner årene av jordens historie. Denne simuleringen kan ha betydelige implikasjoner i søket etter liv på planeter utenfor solen. Teamet, ledet av Rebecca Payne og Lisa Kaltenegger, laget en modell som kombinerer etablerte klimamodeller med nye atmosfæriske simuleringer for å forutsi hvordan atmosfæren i denne perioden ville ha sett ut.

Phanerozoic Eon er spesielt viktig for utviklingen av jordens atmosfære og jordiske liv. Denne perioden så en økning i oksygeninnhold og fremveksten av dyr, dinosaurer og landplanter. Ved å analysere overføringsspektrene til Jorden under Phanerozoic Eon, kan forskere få innsikt i sammensetningen av en eksoplanets atmosfære.

Forskerteamet fant at de kjemiske signaturene til liv i atmosfæren til en jordlignende eksoplanet ville være mer uttalt under Phanerozoic Eon sammenlignet med moderne jord. Dette skyldes de høyere oksygennivåene som preget denne perioden. Studien identifiserte også to viktige biosignaturpar, oksygen og metan, og ozon og metan, som virket sterkere for rundt 300 millioner år siden da oksygennivået var betydelig høyere.

Denne forskningen er avgjørende i søket etter tegn på liv på eksoplaneter. Ved å forstå hvordan jordens atmosfære har utviklet seg over tid, kan forskere bedre tolke dataene som er hentet fra eksoplanetobservasjoner. Denne kunnskapen vil bidra til å identifisere lovende mål for fremtidige oppdrag, som NASAs James Webb-romteleskop, i søken etter å finne liv utenfor vårt solsystem.

kilder:

– “Oxygen Bounty for Earth-like exoplanets: Spectra of Earth through the Phanerozoic” – Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters

– Cornell University