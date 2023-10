Implikasjonene av jordens atmosfære på jakten på liv i universet

Innen astrobiologi ser forskere ofte på jorden som en mal for å forstå mulighetene for liv i universet. Jordanaloger, planeter som ligner våre egne når det gjelder beboelighet og atmosfærisk sammensetning, er av spesiell interesse. Jordens atmosfære har imidlertid utviklet seg drastisk over tid, noe som gjør det nødvendig å forstå fortiden for å bedre søke etter tegn på liv på andre planeter.

Phanerozoic Eon, som spenner over de siste 500 millioner årene, spilte en avgjørende rolle i utviklingen av jordens atmosfære og fremveksten av forskjellige arter. Denne perioden så en økning i oksygeninnholdet og utviklingen av dyr, landplanter og dinosaurer. De nåværende metodene som brukes for å søke etter tegn på liv på eksoplaneter, tar imidlertid ikke hensyn til endringene i jordens atmosfære over tid.

For å bygge bro over dette gapet laget et team av forskere fra Cornell University en simulering av jordens atmosfære under Phanerozoic Eon. Ledet av Rebecca Payne og Lisa Kaltenegger hadde teamet som mål å gi et verktøy for å planlegge og tolke observasjoner av eksoplanetatmosfærer. Ved å forstå sammensetningen av jordens atmosfære gjennom ulike perioder, kan astronomer bedre identifisere lovende mål for søket etter liv.

Studiet av eksoplaneter går for tiden over fra oppdagelse til karakterisering, hjulpet av avanserte teleskoper som er i stand til å hente spektre direkte fra eksoplanetatmosfærer. Gjennom teknikker som direkte avbildning og transmisjonsspektraanalyse kan astronomer samle viktige data om sammensetningen av eksoplanetatmosfærer. Det kommende James Webb-romteleskopet forventes å gi enda mer detaljert informasjon.

Mens mange eksoplaneter har blitt oppdaget og karakterisert, er det mangel på jordanaloger på forskjellige stadier av atmosfærisk utvikling. Spesielt Phanerozoic Eon er av interesse på grunn av dens betydelige utvikling i terrestrisk liv. Ved å simulere overføringsspektrene generert av en planets atmosfære, kan forskere bestemme sammensetningen og tilstedeværelsen av tegn på liv.

Å forstå utviklingen av jordens atmosfære kan gi verdifull innsikt for å lede søket etter liv på eksoplaneter. Ved å identifisere jordanaloger på forskjellige stadier av atmosfærisk utvikling, kan forskere begrense potensielle mål i jakten på utenomjordisk liv.

kilder:

– «Oxygen Bounty for Earth-like exoplanets: Spectra of Earth through the Phanerozoic» – Rebecca Payne og Lisa Kaltenegger

– Universet i dag