Sorte hull funnet i rekordhøy nærhet til jorden

By

En nylig oppdagelse har avslørt tilstedeværelsen av sorte hull i en bemerkelsesverdig nær avstand til jorden. Hyades Star Cluster, som ligger 153 lysår unna, er nå kjent for å huse to eller tre sorte hull. I motsetning til tidligere funn, er disse sorte hullene i en klynge som er synlig for det blotte øye fra moderat mørk himmel.

Hyades-stjerneklyngen blir ofte overskygget av sin mer kjente nabo, Pleiadene. Hyades er imidlertid den nærmeste stjernehopen til jorden. Tidligere observasjoner av sorte hull har vært mye lenger unna, med den nåværende rekordholderen Gaia BH1, som ligger 1,600 lysår unna.

Oppdagelsen av sorte hull i Hyades-hopen ble gjort mulig ved presisjonsmålinger av plasseringen og bevegelsene til stjernehopen. Datamodeller ble brukt til å gjenskape fordelingen av stjerner rundt klyngens sentrum, og de beste samsvarene ble funnet når to eller tre sorte hull ble inkludert.

Denne observasjonen har viktige implikasjoner for å forstå utviklingen av stjernehoper og deres bidrag til gravitasjonsbølgekilder. Det gir også verdifull innsikt i hvordan tilstedeværelsen av sorte hull påvirker dynamikken til stjernehoper.

De fleste søk etter sorte hull har fokusert på kulehoper i Melkeveiens glorie, men denne oppdagelsen antyder at åpne klynger som Hyades, som er nærmere jorden, gir spennende muligheter for videre studier.

Funnene fra denne studien ble publisert i Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

kilder:

– Månedlige meldinger fra Royal Astronomical Society