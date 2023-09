Et annet perspektiv: Er universet mindre enn vi tror?

I følge en ny studie kan det observerbare universet faktisk være det meste av det som finnes. Mens de fleste kosmologer tror at vårt observerbare hjørne av universet bare er en liten del av en langt større eller til og med uendelig skapelse, hevder denne studien noe annet.

En grunn til at forskere lenge har trodd at universet er stort, skyldes fordelingen av galaksehoper. Hvis universet bare utvidet seg til det vi kan se, ville ikke galakser utenfor vår observerbare rekkevidde bli trukket av gravitasjonskrefter mot oss, og skape et asymmetrisk klyngemønster. Imidlertid samler galakser seg jevnt i stor skala gjennom hele det synlige universet, noe som antyder homogenitet og isotropi.

Romtid peker også mot et større univers. Hvis romtiden ikke var flat, ville vår oppfatning av fjerne galakser blitt forvrengt, slik at de virket enten mye større eller mindre enn de faktisk er. Det faktum at fjerne galakser bare ser litt større ut på grunn av kosmisk ekspansjon antyder at kosmos må være minst 400 ganger større enn det observerbare universet.

I tillegg presenterer den kosmiske mikrobølgebakgrunnen, som er nesten en perfekt svartkropp, et puslespill. Små temperatursvingninger til side, den er mer jevn enn den burde være. For å forklare dette har astronomer foreslått tidlig kosmisk inflasjon kort tid etter Big Bang. Hvis denne modellen er nøyaktig, kan universet være rundt 10^26 ganger større enn det vi kan observere.

Imidlertid utforsker denne nye studien strengteori og ideen om "sumplandet." Strengteori, en samling matematiske metoder, bidrar til å utvikle komplekse fysiske modeller. Noen strengteorimodeller er mer lovende enn andre, noen er kompatible med kvantetyngdekraft og andre ikke. De fleste inflasjonsstrengteorimodeller faller inn i "sumplandet", noe som indikerer at de ikke er lovende.

Forskerne i denne studien foreslår ideen om høyere dimensjonale strukturer innenfor strengteori for å forklare universet uten tidlig kosmisk inflasjon. Denne tilnærmingen tillater et univers som bare er hundre eller tusen ganger større enn det vi kan observere. Selv om denne studien presenterer et annet perspektiv, er ytterligere forskning og observasjoner nødvendig for å bekrefte eller utfordre disse funnene.

