Kan mus lære en ny sang?

I årevis trodde forskere at musesanger var instinktive og faste. Men i 2012 gjennomførte et team av nevrobiologer ved Duke University et eksperiment for å teste denne antagelsen. Forskerne overdøvet fem mus kirurgisk og sammenlignet sangene deres med sangene til hørende mus. De fant ut at sangene til døvede mus ble nedbrutt og ugjenkjennelige, noe som indikerer at evnen til å høre seg selv og andre er avgjørende for en muses sang.

Dette eksperimentet ga ledetråder til opprinnelsen til språket, som lenge har vært ansett som «det vanskeligste problemet i vitenskapen». Mens stemmelæring hadde blitt observert hos arter som sangfugler og hvaler, mente forskerne at disse evnene ikke var relatert til menneskelig språk. Oppdagelsen av vokal læring hos mus antydet at språkkritisk kapasitet kan eksistere på et kontinuum.

Andre funn har ytterligere visket ut grensen mellom kommunikasjon mellom mennesker og dyr. Skilpadder som produserer og reagerer på lyder, koralllarver som kan høre sunne skjær og planter som kan oppdage lyder er alle studert. Disse oppdagelsene antyder at intensjon og mening kan finnes i ikke-menneskelige lyder, og peker på fremveksten av regelbaserte strukturer i språket.

I århundrer har språk blitt sett på som et unikt kjennetegn ved mennesker, som skiller oss fra andre arter. Denne troen har rettferdiggjort vårt herredømme over dyr og gjort utviklingen av språk til et mysterium. Imidlertid mistenker eksperter innen lingvistikk, biologi og kognitiv vitenskap nå at språk kan ha delt komponenter på tvers av arter, og kastet lys over dyrs indre liv og vår egen evolusjonshistorie.

Kilde: The New York Times

Definisjoner:

– Vokallæring: Evnen til å lære og produsere lyder gjennom imitasjon og praksis.

– Sonogram: En visuell representasjon av lyd, som viser frekvensen og intensiteten til forskjellige komponenter.

– Nevrobiolog: En forsker som studerer nervesystemet og dets forhold til atferd.

– Hvaler: Sjøpattedyr, inkludert delfiner og hvaler.

– Pinnipeds: Sjøpattedyr, inkludert sel og sjøløver.

– Forhjerner: Den fremre delen av hjernen, ansvarlig for høyere kognitive funksjoner.

– Nedsenket landbro: En landforbindelse mellom to landmasser som er under vann på grunn av stigende havnivå.