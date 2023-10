Økningen i støv i luften vekker bekymringer for klimaendringer

Mengden støv i verdens luft har forverret seg i 2022, ifølge FNs meteorologiske organisasjon (WMO). Organisasjonen ba om ytterligere forskning på sammenhengen mellom klimaendringer og økningen i sandstorm-hotspots. Støvøkningen tilskrives økte utslipp fra regioner som vest-sentral-Afrika, den arabiske halvøy, det iranske platået og det nordvestlige Kina.

WMO-sjef Petteri Taalas understreket at menneskelige aktiviteter påvirker sand- og støvstormer. Høyere temperaturer, tørke og økt fordampning gir lavere jordfuktighet, som kombinert med dårlig arealforvaltning bidrar til hyppigere sand- og støvstormer. Den årlige WMO-rapporten analyserte forekomsten og farene ved støvstormer, og fremhevet deres innvirkning på samfunnet.

Rapporten avdekket at det globale gjennomsnittet av årlige gjennomsnittlige støvoverflatekonsentrasjoner i 2022 var litt høyere enn i 2021. I 2021 var tallet 13.5 mikrogram per kubikkmeter, mens det i 2022 steg til 13.8 mikrogram per kubikkmeter. Bodele-regionen i Tsjad registrerte den høyeste estimerte årlige gjennomsnittlige støvoverflatekonsentrasjonen, fra 900 til 1,200 mikrogram per kubikkmeter. På den sørlige halvkule hadde sentrale Australia og vestkysten av Sør-Afrika de høyeste konsentrasjonene, fra 200 til 300 mikrogram per kubikkmeter.

Støvstormer har vidtrekkende virkninger, og bidrar til mørkere himmel og svekket luftkvalitet. Rapporten uttalte at omtrent 2,000 millioner tonn støv kommer inn i atmosfæren hvert år, og påvirker økonomier, økosystemer, vær og klima, selv i regioner tusenvis av kilometer unna. Mens naturlige prosesser spiller en rolle, bidrar også dårlig vann- og arealforvaltning betydelig.

Bulletinen fremhevet tre store hendelser i 2022, inkludert et "eksepsjonelt støvutbrudd" fra Nord-Afrika over Spania og Portugal, som overgikk EUs luftkvalitetsbestemmelser. En annen kraftig støvstorm skjedde i Midtøsten, noe som reduserte sikten over hele regionen. I tillegg påvirket en støvstorm i det østlige USA landbruksaktiviteter.

Taalas understreket viktigheten av å adressere virkningene av sand- og støvstormer på helse, transport og landbruk. Bulletinen ba om ytterligere forskning på sammenhengen mellom støvstormer og klimaendringer, siden dette området stort sett er uutforsket. WMO har som mål å etablere tidlige varslingssystemer for værkatastrofer over hele verden innen fire år for å dempe de forverrede virkningene av klimaendringer, inkludert støvstormer.