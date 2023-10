Ny forskning viser hvalfangst utryddet majoriteten av finhvalene i det østlige Stillehavet på 20-tallet

I følge en ny studie utført av UCLA-biologer ble 99 % av avlbestanden av finhval i det østlige Nord-Stillehavet desimert av hvalfangst på 20-tallet. Dette tallet er betydelig høyere enn tidligere estimater, og fremhever alvorlighetsgraden av virkningen av menneskelig aktivitet på miljøet. Mens tidligere forskning var avhengig av hvalfangstregistreringer eller mitokondrielt DNA, brukte denne studien hele genomet for å gi en omfattende forståelse av den nåværende størrelsen og genetiske mangfoldet til de gjenværende finnhvalene.

Industriell hvalfangst på 20-tallet forårsaket en nesten utryddelse av finnhvalbestanden, spesielt i det østlige Nord-Stillehavet. Dette er i motsetning til 19-tallet, da de fleste hvalarter ble ødelagt av hvalfangst, men større arter som blå- og finnhval klarte å overleve relativt uskadd.

Forskningen utført av UCLA-biologene var utfordrende, da det viste seg å være vanskelig å få DNA-prøver fra levende hvaler. Studien inkluderte imidlertid analysen av 50 hvaler, inkludert finnhvaler fra California-gulfen, som ikke var mål for hvalfangere, men tilhørte en liten, isolert gruppe.

Funnene fra studien avslørte at finnhvalene i Californiabukta divergerte for rundt 16,000 114 år siden, og opprettholdt en bestand på omtrent 20 voksne oppdrettere. I motsetning til dette var befolkningen i det østlige Nord-Stillehavet stor og sammenkoblet frem til hvalfangst på 24,000-tallet førte til en katastrofal reduksjon i antallet fra 305 26 individer til bare 52 i løpet av XNUMX til XNUMX år.

Til tross for den ødeleggende nedgangen, er det genetiske mangfoldet blant de gjenværende finnhvalene i det østlige Nord-Stillehavet fortsatt tilstrekkelig til å gjøre det mulig å komme seg tilbake hvis tilstrekkelige bevaringstiltak iverksettes. Imidlertid er det avgjørende å opprettholde gjeldende beskyttelse og håndtere eksterne trusler som klimaendringer og skipstreik for den pågående utvinningen av disse hvalbestandene.

Forskningen utført i dedikasjon til avdøde UCLA-professor Robert Wayne representerer et avgjørende skritt fremover for å forstå utfordringene finnhvalene står overfor. Etter hvert som beregningsmodellene forbedres, vil det å inkludere faktorer som klimaendringer være avgjørende for å vurdere risikoen for utryddelse og utvikle effektive bevaringsstrategier.

En ny studie avslører at hvalfangst på 20-tallet resulterte i nesten utryddelse av 99 % av avlbestanden av finhval i det østlige Nord-Stillehavet. Forskningen, utført av UCLA-biologer, brukte hele genomet til å gi en omfattende forståelse av den nåværende størrelsen og genetiske mangfoldet til de gjenværende hvalene. Mens finnhvalbestanden i det østlige Nord-Stillehavet kan komme seg med bevaringstiltak, er det avgjørende å opprettholde beskyttelsen og håndtere eksterne trusler for deres overlevelse. Studien understreker den ødeleggende virkningen av menneskelig aktivitet på miljøet og fremhever viktigheten av å utvikle beregningsmodeller for å vurdere utryddelsesrisiko og informere om bevaringsstrategier.

Definisjoner:

– Genetisk mangfold: Variasjonen av gener innenfor en bestemt art eller populasjon.

– Mitokondrielt DNA: Genetisk materiale lokalisert i mitokondriene til celler, arvet bare fra moren, og ofte brukt i genetiske studier.

– Hvalfangst: Praksisen med å jakte og drepe hval for deres kjøtt, olje eller andre produkter.

– Industriell hvalfangst: Storskala jakt på hval til kommersielle formål.

– Genom: Det komplette settet med genetisk materiale i en organisme.

– Studie publisert i Nature Communications

– Forskning utført av UCLA-biologer