Frigjør potensialet til molekylær de-utryddelse for å bekjempe antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens utgjør en overhengende trussel mot folkehelsen, og forskere tyr til innovative løsninger for å takle denne globale krisen. Selv om ingen nye klasser av antibiotika har dukket opp siden 1980-tallet, tror forskere at nøkkelen til å bekjempe resistens kan ligge i genene til våre gamle slektninger. Bioingeniørprofessor César de la Fuente ved University of Pennsylvania og teamet hans utnytter kraften til maskinlæring og molekylær de-utryddelse for å oppdage nye antibiotika.

Antibiotika har revolusjonert medisinen, og reddet utallige liv fra tidligere uhelbredelige sykdommer. Imidlertid har økningen av bakterier som er resistente mot eksisterende antibiotika skapt bekymring. De la Fuente forklarer at "vi står overfor en stille pandemi der flere og flere bakterier blir resistente mot tilgjengelige antibiotika."

Med inspirasjon fra Charles Darwins evolusjonsteori brukte de la Fuente maskinlæringsalgoritmer for å trene en datamaskin til å innovere på molekylært nivå. I en banebrytende studie publisert i 2018, transformerte AI-algoritmen deres ineffektive antibiotika til potente.

Med utgangspunkt i denne prestasjonen vendte teamet oppmerksomheten mot våre utdødde slektninger, neandertalere og denisovaner, på jakt etter eldgamle molekyler som kunne bekjempe antibiotikaresistente bakterier. Ved å utvinne proteomiske og genomiske data fra disse forhistoriske menneskene, identifiserte de over 2,500 peptider med anti-infeksjonsegenskaper.

Ved å omfavne konseptet molekylær de-utryddelse utviklet de la Fuente og hans kolleger en maskinlæringsmodell for å forutsi hvilke peptider fra neandertalere og denisovaner som kunne tjene som effektive antibiotika. Ved å bruke kjemisk syntese i fast fase, samlet de disse peptidene og testet deres effektivitet mot klinisk relevante bakterier.

Bemerkelsesverdig nok viste flere peptider seg svært effektive i å drepe bakterier både i petriskåler og dyremodeller. Spesielt reduserte ett neandertalerpeptid, kalt "neandertalin-1", en hudinfeksjon til nivåer som kan sammenlignes med et standard antibiotikum kalt Polymyxin B.

Mens neandertalin-1 alene ikke har tilstrekkelig styrke til å være et antibiotikum, ser de la Fuente og teamet hans på det som en avgjørende mal for utviklingen av nye antimikrobielle legemidler. Ved å utforske potensialet til molekylær de-utryddelse og utnytte det genetiske reservoaret til våre eldgamle slektninger, åpner forskerne opp enestående veier i kampen mot antibiotikaresistens.

FAQ

Hva er molekylær de-utryddelse?

Molekylær de-utryddelse er konseptet med å trekke ut genetisk materiale fra utdødde organismer og bruke det til å forstå eldgamle biologiske prosesser eller utvikle potensielle løsninger på moderne problemer.

Hvordan brukte forskerne maskinlæring i studien sin?

Forskere trente en datamaskin ved å bruke maskinlæringsalgoritmer for å utføre Darwins evolusjonsalgoritme på et molekylært nivå. Denne tilnærmingen gjorde det mulig for datamaskinen å identifisere og optimalisere nye antibiotikakandidater.

Hvilke peptider oppdaget og testet forskerne?

Forskerne oppdaget over 2,500 peptider med anti-infeksiøse egenskaper ved å utvinne proteomiske og genomiske data fra neandertalere og denisovaner. Disse peptidene ble syntetisert og testet for deres evne til å drepe klinisk relevante bakterier. Ett peptid, neanderthalin-1, viste betydelig effekt for å redusere en hudinfeksjon.

Hva er den potensielle effekten av denne forskningen?

Denne forskningen åpner for nye muligheter for utvikling av nye antibiotika for å bekjempe antibiotikaresistens. Ved å undersøke det genetiske materialet til utdødde organismer, kan forskere benytte seg av et enormt genetisk reservoar og utforske innovative løsninger på folkehelseutfordringer.