Thales Alenia Space for å støtte Tyrkias banebrytende månereise

Thales Alenia Space, et ledende romfartsselskap, har sikret seg en betydelig kontrakt for å hjelpe Tyrkia i sitt ambisiøse måneoppdrag. Fellesforetaket, som eies av Thales og Leonardo, vil gi viktig kommunikasjonsteknologi for Tyrkias første månesatsing, AYAP-1.

Under det nasjonale romprogrammet initiert av den tyrkiske romfartsorganisasjonen, har AYAP Lunar Research Program som mål å utforske og samle verdifulle data fra vår nærmeste himmelske nabo. Tübitak Uzay, det anerkjente tyrkiske romteknologiforskningsinstituttet, er ansvarlig for utvikling, integrasjon, testing, oppskyting og drift av romfartøyet AYAP-1.

Å sikre sømløs kommunikasjon gjennom hele oppdraget er avgjørende for å lykkes. Thales Alenia Spaces ekspertise innen romfartsteknologi vil bli satt i gang når de leverer S-båndstransponderen, en viktig komponent i telemetri-, sporings- og kontrollundersystemet til AYAP-1. Denne transponderen vil lette overføringen av viktige data tilbake til jorden, slik at forskere og forskere kan overvåke romfartøyets fremgang nøye og samle uvurderlig innsikt.

Thales Alenia Space har en prisverdig merittliste når det gjelder å tilby banebrytende løsninger for romutforskningsoppdrag. Deres innovative tilnærming til romfartsteknologi har gjort dem til en pålitelig partner for ulike romfartsorganisasjoner over hele verden. Med dette partnerskapet blir Tyrkias jakt på romutforskning ytterligere befestet.

Ved å samarbeide med Thales Alenia Space, får Tyrkia tilgang til bransjeledende kunnskap og fremskritt innen kommunikasjonsteknologi. Dette samarbeidet vil ikke bare akselerere Tyrkias kapasitet innen romforskning, men også fremme internasjonalt samarbeid i utforskningen av universet vårt.

