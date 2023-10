Gjennomførbarheten av elektrodynamisk fremdrift for romfartøy

I et kommende webinar arrangert av Small Spacecraft Systems Virtual Institute (S3VI), vil Matthew Brunner fra US Naval Research Laboratory diskutere muligheten for å bruke elektrodynamisk fremdrift for romfartøy. Denne teknologien innebærer å lede en elektrisk strøm langs en lang ledning, kalt en tjor, som forbinder to romfartøyets endemasser. Når romfartøyet beveger seg langs sin bane, induserer jordens magnetfelt en Lorentz-kraft mellom magnetfeltet og elektronene i tjoret, noe som resulterer i skyvekraft for romfartøyet. Denne metoden krever ikke tradisjonelle drivstoffkilder.

Webinaret vil gi innsikt i Tethered Electrodynamic Propulsion CubeSat Experiment (TEPCE), en tre-enhets (3U) CubeSat som ble utviklet som et av de første selvstendige elektrodynamiske fremdriftsfartøyene. TEPCE hadde som mål å utforske potensialet til elektrodynamisk fremdriftsteknologi og dens praktiske funksjon for fremtidige romfartøysoppdrag.

Matthew Brunner, foredragsholderen for webinaret, har en sterk bakgrunn innen romfartsteknikk og har jobbet i ulike roller innen US Naval Research Laboratory. Han spesialiserer seg på romfartøydesign, væskemekanikk, systemmodellering og additiv produksjon og prototyping.

S3VI oppfordrer deltakerne til å sende inn spørsmål i forkant av webinaret for å lette mer fokuserte og informative svar. Dette webinaret tar sikte på å gi verdifull informasjon om den potensielle anvendelsen av elektrodynamisk fremdrift i romfartøy og dens implikasjoner for romutforskning og oppdrag.

Kilder: Small Spacecraft Systems Virtual Institute (S3VI)