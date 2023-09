Absorberende galakser: Nye oppdagelser gjennom lysabsorpsjon

By

Ved å bruke Hubble-romteleskopet har astronomer fra Cosmic Dawn Center gjort en banebrytende oppdagelse av en galakse som bare kan observeres gjennom lyset den absorberer i stedet for å sende ut. Denne galaksen, som ligger nesten 11 milliarder år i fortiden, er en del av en tidlig gruppe som senere kan ligne vår egen lokale gruppe.

Vanligvis oppdages galakser gjennom lyset de sender ut eller reflekterer. Men hvis en galakse befinner seg langs siktelinjen til en fjernere, skarp lyskilde, vil den absorbere noe av den kildens lys. Denne absorpsjonen skjer på grunn av gass- og støvpartikler som finnes mellom stjernene i galaksen. Ved å analysere spekteret til bakgrunnslyskilden kan astronomer observere distinkte absorpsjons-"hull" som avslører tilstedeværelsen av en forgrunnsgalakse.

Det absorberte lyset gir informasjon om de fysiske egenskapene til den absorberende galaksen. I dette tilfellet er den lyse bakgrunnskilden sannsynligvis en kvasar, kjernen i en galakse med et supermassivt sort hull. Til tross for utfordringene med å observere en galakse som sender ut sitt eget lys mens den står foran en lyssterk kvasar, har astronomer med suksess oppdaget flere slike absorbere.

I sin siste studie fokuserte teamet på en spesielt rød kvasar som ble kraftig rødmet av en absorber som ble funnet for nesten 11 milliarder år siden. Denne absorberen, som absorberer betydelig mer lys enn andre, antyder at den er en moden galakse som ligner Melkeveien. Selv om de ikke var i stand til å oppdage et lysende motstykke til absorberen, oppdaget forskerne en annen galakse i nærheten som kan være en del av den tidlige gruppen.

Observasjonene av det absorberte lyset indikerer at støvet i forgrunnsgalaksen ligner støvet som sees i Melkeveien vår og nabogalakser. Dette funnet kaster lys over sammensetningen og naturen til galakser gjennom den kosmiske historien.

Samlet sett fremhever denne studien den viktige rollen til lysabsorpsjon i å avdekke de skjulte hemmelighetene til fjerne galakser. Ved å bruke denne komplementære metoden kan astronomer utvide vår forståelse av det tidlige universet og dannelsen av galaksegrupper.

