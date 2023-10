The Fascinating Takin: A Unique Bovid Species

Takin, vitenskapelig kjent som Budorcas taxicolor, er en fascinerende og unik art av storfe. Det er fire underarter av takin: Bhutan takin (B. taxicolor whitei), gylden takin (B. taxicolor bedfordi), Mishmi takin (B. taxicolor taxicolor) og Sichuan takin (B. taxicolor tibetana). Disse skapningene bor i alpine soner og skogkledde daler i Asia, som strekker seg over Bhutan, Myanmar, Nord-India, sentrale og sørlige Kina og Tibet.

Takinens kosthold består primært av sesongmessig tilgjengelig vegetasjon, som blader fra trær og busker. De spiser også gress, forbs og ømme kvister om vinteren når deres foretrukne mat er mangelvare. Takins har særegne fysiske egenskaper som ligner en krysning mellom kyr, geiter og sauer. De har elglignende neser og korte, stumpe ben som støtter de store, tettvokste kroppene deres.

Både mannlige og kvinnelige takiner har gnu-lignende horn som dukker opp fra kronen på hodet og bøyer seg oppover. Pelsen deres varierer fra gråbrun til rødlig eller sjokoladebrun, avhengig av underarten. Spesielt har den gyldne takinen et særegent gyldent skinn, som kan ha inspirert den gyldne fleece av gresk mytologi.

Takins navigerer i fjellrike habitater ved å bruke de spesialtilpassede delte hovene, som lar dem krysse bratt og steinete terreng. Om sommeren danner de flokker på opptil 300 individer for parring og rikelig mattilgjengelighet. Men i løpet av vintermånedene delte flokkene seg i mindre grupper på rundt 15 til 30 dyr. Hanntakiner er vanligvis ensomme bortsett fra i hekkesesongen.

Hanner markerer sin dominans ved å spraye urin på bena, brystene og ansiktene, og skaper en luktindikator for andre takiner. Mens takiner har få naturlige rovdyr, kan snøleoparder bytte på kalver, og rovdyr som leoparder, tigre, ulver og asiatiske svartbjørner retter seg av og til mot voksne. Takins bruker en hostelyd for å advare flokken når de merker fare, og får andre til å flykte inn i krattskogen og skjule seg.

Dessverre anses alle underarter av takin som sårbare av International Union for Conservation of Nature (IUCN). Nyere forskning indikerer at rekkevidden deres kan være mindre enn tidligere anslått, noe som tyder på at de kan ha en høyere risiko for fare enn først antatt.

