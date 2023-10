Forskere utvikler magnetiske nanopartikler for å rense opp hydrokarbonforurensning i vann

I tillegg til å bidra til klimakrisen gjennom klimagassutslipp, utgjør den utstrakte bruken av hydrokarboner, som er hovedkomponentene i fossilt brensel, betydelige miljøutfordringer. Hydrokarboner er den mest tallrike klassen av organiske forurensninger på jorden og finnes i råolje, vanligvis brukt som drivstoff for transport og oppvarming, så vel som i plastmaterialer.

Til tross for den økende bevisstheten om de ødeleggende konsekvensene av klimaendringer, er den globale økonomien fortsatt sterkt avhengig av fossilt brensel. I følge en nylig artikkel publisert i Advanced Science utgjør verdensproduksjonen av råolje og naturgass milliarder av tonn, noe som bidrar til utslipp av enorme mengder klimagasser. Bortsett fra de velkjente miljømessige implikasjonene, har den omfattende tilstedeværelsen av mikroplastforurensning avledet fra hydrokarboner skapt bekymring. Mikroplast er funnet i avsidesliggende områder som Arktis, og til og med i skyer.

Å løse dette presserende problemet med plastforurensning og hydrokarbonforurensning i vann krever effektive løsninger. Mens det arbeides for å gå bort fra fossilt brensel og utforske alternative alternativer for plastprodukter, er det nødvendig med en pålitelig metode for å fjerne hydrokarboner fra vann. Nåværende metoder, som skimming og flokkulering, kan bare fjerne større biter av mikroplast, og la mindre partikler være upåvirket.

For å takle dette problemet utviklet et team av forskere ledet av Marcus Halik ved Friedrich-Alexander-Universität en universell saneringsmetode ved bruk av superparamagnetiske jernoksid-nanopartikler (SPIONs). Disse nanopartikler har en størrelse på omtrent 10 nm og har et stort aktivt overflateareal. Superparamagnetisme-egenskapen til SPIONs gjør at de enkelt kan samles opp ved hjelp av en ekstern magnet.

Forskerne demonstrerte effektiviteten til deres magnetiske vannrenseteknologi ved å lykkes med å fjerne forskjellige hydrokarboner, inkludert oljer og mikroplastpartikler, fra forskjellige vannprøver. SPION-ene ble funnet å være resirkulerbare og kunne brukes flere ganger. Interessant nok viste blandingen av jernpartikler og plastavfall etter en syklus med utbedring fortsatt oljeabsorberende egenskaper, og overgikk rene SPION-er alene.

Selv om det fortsatt er noen utfordringer å overvinne, for eksempel å finne en løsning for resirkulering av de innsamlede hydrokarbonene, tror teamet at deres arbeid vil bidra til å hindre at mikroplast og organiske forurensninger kommer inn i hav og andre vannkilder. De jobber også med å utvide utvalget av forurensninger som SPION-ene kan målrette mot, inkludert uorganiske forurensninger. Videreutvikling av en prototype magnetisk separator og økonomisk støtte er nødvendig for å realisere disse fremskrittene.

Denne innovative tilnærmingen ved bruk av magnetiske nanopartikler gir et lovende potensial for å ta opp det globale problemet med hydrokarbonforurensning i vann. Ved å utvikle effektive metoder for å fjerne og resirkulere hydrokarboner, kan vi redusere påvirkningene på miljøet og bevege oss mot en mer bærekraftig fremtid.

