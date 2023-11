Ny innsikt fra SWOT Satellite: Mapping Earth's Water

Surface Water and Ocean Topography (SWOT)-satellitten, designet for å gjennomføre den første globale undersøkelsen av jordens overflatevann, revolusjonerer vår forståelse av vannforekomster på planeten vår. Dette samarbeidsoppdraget mellom NASA, den franske romfartsorganisasjonen CNES og andre partnere ble lansert i desember 2022, og har som mål å gi detaljerte målinger av hvordan vannforekomster endrer seg over tid.

SWOT-satellitten samler inn data om havoverflatehøyder rundt om i verden og tilbyr en fascinerende utsikt over jordens hav. Ved å måle høyden på nesten alt vann på planetens overflate, gir det et av de mest omfattende og detaljerte perspektivene på våre hav, ferskvannssjøer og elver.

Det banebrytende Ka-band Radar Interferometer (KaRIn) instrumentet, utstyrt med to antenner spredt 33 fot fra hverandre, gjør det mulig for SWOT å samle overflatehøydemålinger ved å sprette radarpulser fra vannoverflaten. Denne banebrytende teknologien lar forskere observere havnivåforskjeller, og fremhever havstrømmer som Golfstrømmen utenfor den amerikanske østkysten og Kuroshio-strømmen utenfor østkysten av Japan. I tillegg kan det indikere områder med relativt varmere vann, for eksempel den østlige delen av det ekvatoriale Stillehavet under en El Niño.

Dataene innhentet av SWOT vil spille en avgjørende rolle i å fremme vår forståelse av klimaendringers effekter og vil hjelpe lokalsamfunn rundt om i verden med å forberede seg på en oppvarmende verden. Ved å kartlegge jordens vannforekomster med enestående presisjon, vil SWOTs data bidra til pågående forskning og gi verdifull innsikt for miljøstyring, katastroferespons og vannressursplanlegging.

FAQ:

Spørsmål: Hva er formålet med SWOT-satellitten?

A: SWOT-satellitten har som mål å gjennomføre den første globale undersøkelsen noensinne av jordens overflatevann og gi detaljerte målinger av hvordan vannforekomster endrer seg over tid.

Spørsmål: Hvordan samler SWOT inn data om havoverflatehøyder?

A: Utstyrt med Ka-band Radar Interferometer (KaRIn) instrument, samler SWOT overflatehøydemålinger ved å sprette radarpulser fra vannoverflaten.

Spørsmål: Hvilke applikasjoner kan dra nytte av SWOTs data?

A: SWOTs data vil fremme forskning i å forstå klimaendringers effekter, hjelpe til med katastroferespons og miljøhåndtering, og bidra til vannressursplanlegging.