Sveits og Polen utmerker seg i European Rover Challenge Competition

Den 9. utgaven av den europeiske romrobotkonkurransen Rover Challenge ble nylig avsluttet, og to lag fra Sveits og Polen beviste sin evne ved å sikre toppplasseringer på pallen. AGH Space Systems-teamet fra Polen dukket opp som de ultimate vinnerne, og imponerte juryen med sine eksepsjonelle robotferdigheter. FHNW Rover Team og EPFL Xplore fra Sveits tok henholdsvis andre- og tredjeplassen.

Konkurransen fant sted på verdens største kunstige Marsyard, og ga et realistisk miljø for lagene å demonstrere sine evner. Det som gjorde årets arrangement enda mer spesielt var innføringen av en sertifiseringsprosess som sikret at deltakerne hadde nødvendig kunnskap og ferdigheter for konkurransen.

Finalen var vitne til en spennende rivalisering blant lagene fra hele verden. Utenom den intense konkurransen bød arrangementet på ulike attraksjoner og overraskelser for deltakerne. De fikk muligheten til å møte ESA-astronauten Sławosz Uznański, nyte en utendørs kinoopplevelse, observere nattehimmelen og til og med kontrollere rovere, droner og gåroboter.

Totalt 35 akademiske lag fra nesten alle kontinenter deltok i finalen, med 20 lag som konkurrerte på stedet og 15 som deltok eksternt. Arrangørene utformet utfordrende oppgaver som ga betydelige hindringer for lagene. En av de vanskeligste oppgavene var å løse et komplekst geologisk puslespill, som bare noen få lag klarte å gjennomføre. I tillegg ga det ulendte terrenget betydelige utfordringer for roverne.

Vinnerne av konkurransen var AGH Space Systems fra Polen i ON-SITE-formelen og Makercie fra Nederland i REMOTE-formelen. Ved siden av dem sikret FNHW Rover Team fra Sveits og DJS Antariksh fra India andreplassen. Tredjeplassen ble hevdet av EPFL Xplore fra Sveits og ProjectRED fra Italia.

Årets European Rover Challenge viste frem den imponerende ferdigheten og innovasjonen til de deltakende lagene. Den fungerer som et bevis på fremskritt innen romrobotikk og fremhever potensialet for fremtidige oppdrag til fjerne planeter. Konkurransen fremmer ikke bare sunn konkurranse, men legger også til rette for kunnskapsdeling blant deltakerne, og fremmer feltet for romutforskning og robotikk ytterligere.

Definisjon av begreper:

1. European Rover Challenge (ERC): En prestisjefylt romrobotikkkonkurranse som arrangeres årlig, og utfordrer team til å demonstrere robotferdighetene sine i et realistisk Mars-lignende miljø.

2. ON-SITE formel: Refererer til lag som konkurrerer på det fysiske stedet for konkurransen.

3. FJERN formel: Refererer til lag som deltar eksternt fra fjerne steder.

4. Marsyard: Et kunstig miljø designet for å gjenskape overflatefunksjonene og forholdene som finnes på planeten Mars.