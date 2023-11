Swinburne University of Technology utvider vitenskapelig partnerskap med Keck Observatory

By

Swinburne University of Technology har skrevet historie ved å bli den første ikke-amerikanske organisasjonen som slutter seg til det høyt anerkjente WM Keck Observatory i Hawaii som en vitenskapelig partner. Dette banebrytende partnerskapet vil være til stor nytte for Swinburne-forskere, doble antallet observasjonsnetter og gi dem en stemme i å sette observatoriets vitenskapelige og teknologiske prioriteringer. Dessuten vil det gjøre det mulig for Swinburne å videreutvikle sin ekspertise innen banebrytende teknologier gjennom nye instrumenterings- og programvareutviklingsprosjekter.

Samarbeidet med Keck Observatory bygger på Swinburnes langvarige 15-årige partnerskap med Caltech, noe som resulterer i en rekke bemerkelsesverdige vitenskapelige prestasjoner. Swinburne-forskere har gitt banebrytende bidrag som å avsløre den indre funksjonen til proto-galakser ved hjelp av et kosmisk teleskop, avdekke romforurensning forårsaket av fødselen av nye stjerner, og oppdage et fossil fra Big Bang ved hjelp av et gigantisk teleskop.

Swinburne er anerkjent for sin astronomi- og astrofysikkforskning i verdensklasse, og er i forkant av den raskt voksende rom- og romfartssektoren, anslått til å bli verdsatt til svimlende 1.1 billioner USD innen 2040. Swinburne-astronomer har utnyttet sine banebrytende fasiliteter og har vært banebrytende i fjerntliggende områder. drift av teleskopene, kontrollert dem fra et kontrollrom over 9000 kilometer unna, takket være en generøs donasjon fra Eric Ormond Baker veldedige fond.

Dette nye vitenskapelige partnerskapet med Keck-observatoriet er klar til å betydelig styrke Swinburnes posisjon og innflytelse i ledende vitenskapelige bestrebelser med høy effekt i det kommende tiåret. Swinburne visekansler og president, professor Pascale Quester, uttrykte sin begeistring og sa: "Denne historiske avtalen vil bidra til å sikre Australias fremtid som en global leder innen astronomi og romteknologi."

Med utvidet tilgang til å observere netter, vil Swinburnes astronomer påta seg lederroller i vitenskapelige programmer med høy effekt. Ved å samarbeide med anerkjente institusjoner og anerkjente forskere fra Caltech, University of California, NASA, University of Hawai'i og utover, vil de gå i spissen for oppdagelsene av morgendagens vitenskapelige landskap.

Interim-direktør for Keck Observatory, Rich Matsuda, la til: "Vi er glade for å ønske Swinburne University of Technology velkommen som en vitenskapelig partner. Deres verdier, visjon og forpliktelse til å tjene det globale astronomisamfunnet er tett på linje med vårt oppdrag. Sammen ser vi frem til å ta fatt på et spennende oppdrag for å avsløre grunnleggende kunnskap om universet som forblir uoppdaget."

USAs ambassadør i Australia, Hennes eksellens Caroline Kennedy, berømmet det nye partnerskapet i en videomelding, og erkjenner det varige samarbeidet mellom Australia og USA innen romutforskning. Hun uttrykte sin forventning til de banebrytende funnene som vil dukke opp fra dette eksepsjonelle partnerskapet.

Spørsmål og svar

1. Hva er betydningen av at Swinburne University of Technology blir med i Keck Observatory?

Swinburne University of Technology har blitt den første organisasjonen utenfor USA som slutter seg til WM Keck Observatory som en vitenskapelig partner. Dette partnerskapet dobler ikke bare antallet observasjonskvelder for Swinburne-forskere, men gir dem også medbestemmelse i å bestemme observatoriets vitenskapelige og teknologiske prioriteringer.

2. Hva er noen av de vitenskapelige prestasjonene til Swinburne-forskere innen astronomi og astrofysikk?

Swinburne-forskere har gitt bemerkelsesverdige bidrag til feltet, inkludert å avsløre den interne funksjonen til proto-galakser, identifisere romforurensning forårsaket av nyopprettede stjerner og oppdage et fossil fra Big Bang.

3. Hvordan vil dette partnerskapet gagne Swinburne og fremtiden for astronomi og romteknologi i Australia?

Å slå seg sammen med Keck Observatory vil betydelig forbedre Swinburnes muligheter til å lede virkningsfulle vitenskapelige programmer. Dette partnerskapet vil sikre Australias posisjon som en global leder innen astronomi og romteknologi, og vil bidra til landets voksende rom- og romfartssektor, som anslås å være verdsatt til 1.1 billioner dollar innen 2040.

4. Hvordan vil Swinburne-astronomer fjernstyre teleskopene?

Swinburne-astronomer har utviklet et kontrollrom over 9000 kilometer unna observatoriet, slik at de kan fjernstyre teleskopene.

5. Hvem andre er involvert i dette samarbeidet?

Swinburne-forskere vil jobbe sammen med anerkjente forskere og institusjoner som Caltech, University of California, NASA, University of Hawai'i og andre for å lede neste generasjon av store funn innen astronomi og astrofysikk.