Ny studie avslører fascinerende jaktatferd hos sjøløver

En nylig video som fanger en sjøløve som kjemper mot en blekksprut utenfor kysten av Nanaimo, Canada, har kastet nytt lys over den komplekse jaktatferden til disse marine rovdyrene. Lindsay Bryant, som jevnlig svømmer i området, snublet over det gripende møtet. Til å begynne med forvekslet Bryant med at sjøløven var viklet inn i noe, begynte Bryant å ta opp interaksjonen. Først etter å ha gjennomgått opptakene senere innså hun at det var en intens kamp mellom sjøløven og en blekksprut.

I videoen som er delt på YouTube, kan man se sjøløven slå kraftig rundt med blekkspruten, ved å bruke unnvikende manøvrer for å unngå å bli fanget av blekksprutens åtte armer. Andrew Trites, en sjøpattedyrforsker ved University of British Columbia, forklarte at det å svelge en hel blekksprut er en utfordrende oppgave for sjøløver. Blekkspruten har evnen til å motstå å bli svelget ved å bruke armene til å gripe sjøløvens hode, noe som potensielt kan forårsake kvelning.

For å overvinne denne hindringen bruker sjøløver en strategisk jaktteknikk. Trites avslørte at sjøløver biter ned på en arm av blekkspruten om gangen, og utøver nok kraft til å rive av en arm. Dette gjør at de kan konsumere byttet uten fare for kvelning. Interessant nok utfører sjøløver denne teknikken på overflaten av vannet, da de kan generere større dreiemoment i luften enn under vann.

Det bemerkelsesverdige møtet mellom sjøløven og blekkspruten ga Lindsay Bryant en helt unik svømmeopplevelse. Hun kalte det en «once in a lifetime-sighting», og delte opptakene på sosiale medier, og etterlot seerne betatt av den intense kampen mellom to formidable skapninger i havet.

FAQ:

Spørsmål: Hvorfor biter sjøløver ned på en arm av gangen når de jakter på blekksprut?

A: Sjøløver biter ned på en arm av gangen for å unngå kvelning. Ved å rive av en arm kan de konsumere byttet uten risiko for at blekkspruten griper seg inn i hodet på dem.

Spørsmål: Hvor fant sjøløven og blekkspruten møte?

A: Møtet skjedde utenfor kysten av Nanaimo, Canada, nær Vancouver Island.

Spørsmål: Hvem spilte inn videoen?

A: Lindsay Bryant, som svømmer regelmessig i området, fanget de bemerkelsesverdige opptakene av kampen mot sjøløven og blekkspruten.