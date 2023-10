Forskere finner likheter mellom raske radioutbrudd og jordskjelv

Forskere ved University of Tokyo har oppdaget slående likheter mellom den statistiske oppførselen til gjentatte raske radioutbrudd (FRB) og jordskjelv. FRB-er er intense utbrudd av radiobølger som stammer fra utenfor galaksen vår og varer vanligvis noen få millisekunder. Imidlertid har astronomer også observert utbrudd som er tusen ganger kortere.

Studien utført av astrofysikere Tomonori Totani og Yuya Tsuzuki fra University of Tokyo analyserte et datasett med 7000 utbrudd fra tre gjentatte FRB-kilder. Dataene ble samlet inn ved hjelp av teleskoper som Arecibo-observatoriet i Puerto Rico og det fem hundre meter lange Aperture Spherical Telescope i det sørvestlige Kina. En av kildene, FRB20121102A, er over tre milliarder lysår unna og var den første oppdagede FRB-repeateren.

Forskerne fant at ankomsttidene for utbrudd fra FRB20121102A viste en høy grad av korrelasjon, med mange utbrudd som ankom innen et sekund fra hverandre. Denne korrelasjonen bleknet over lengre tidsskalaer, med utbrudd atskilt med over et sekund som ankom tilfeldig. Oppførselen ligner på hvordan jordskjelv produserer sekundære etterskjelv etter en skjelving, men blir uforutsigbare når etterskjelvepisoden går over.

Videre oppdaget forskerne at frekvensen av FRB "etterskjelv" følger Omori-Utsu-loven, som karakteriserer forekomsten av jordskjelvetterskjelv på jorden. De fant at hvert utbrudd hadde 10-50 % sjanse for å produsere et etterskjelv, avhengig av kilden. Interessant nok forble sannsynligheten konstant selv når FRB-aktiviteten plutselig økte i en gitt episode.

Selv om det er en stor forskjell mellom FRB-er og jordskjelv - energiene til tidskorrelerte FRB-er er fullstendig ukorrelerte - tilskriver forskerne dette avviket til det begrensede dynamiske området i FRB-data sammenlignet med jordskjelv.

Disse funnene bygger på tidligere forskning fra astronomer i Kina i 2018, som viste at energifordelingen til FRB kan beskrives ved hjelp av jordskjelvloven Gutenberg-Richter.

Forskningen åpner muligheter for videre utforskning av egenskapene til kjernefysisk materie i nøytronstjerner, noe som kan gi innsikt i opprinnelsen til FRB. Studien ble publisert i Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

kilder:

– Forskere fra University of Tokyo finner likheter mellom raske radioutbrudd og jordskjelv

– Månedlige meldinger fra Royal Astronomical Society